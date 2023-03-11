«ماجد الفطيم» توفّر طاقة كهربائية نظيفة لـ 18 مركز تسوّق

وقّعت شركة «ماجد الفطيم»، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمجمّعات ومنشآت التجزئة والترفيه، اتفاقية مع «Yellow Door Energy» شريك الطاقة المستدامة للشركات في المنطقة، لإنجاز مشروع طاقة شمسية بقدرة 36 ميغاواط، يهدف إلى تأمين الطاقة الكهربائية النظيفة لمراكز تسوّق تابعة للشركة. وأوضحت «ماجد الفطيم» في بيان أمس، أنه بموجب الاتفاقية سيتم توفير الطاقة النظيفة لـ18 مركز تسوق في دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» - إدارة الأصول، خليفة بن بريك، إن «الشراكة في مجال الطاقة الشمسية مع شركة (Yellow Door Energy)، ستسهم في مساعدة (ماجد الفطيم) على خفض تكاليف الطاقة وقيادة التحول نحو الطاقة المستدامة».

من جهته، قال المدير التنفيذي للمشروعات التجارية لدى «Yellow Door Energy»، روري مكارثي: «بصفتنا أكبر مزوّد للطاقة الموزَّعة في المنطقة، نتطلع إلى استكمال محطات الطاقة الشمسية وتوفير كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة لمجموعة مراكز (ماجد الفطيم) لسنوات عديدة».