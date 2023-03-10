«تعاونية الشارقة» ترصد 35 مليون درهم لخفض أسعار 10 آلاف منتج في رمضان

كشف الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، أن «التعاونية» رصدت مبلغ 35 مليون درهم لخفض أسعار أكثر من 10 آلاف منتج غذائي واستهلاكي خلال شهر رمضان المقبل 2023 مقارنة بمخصصات بلغت 30 مليون درهم خلال شهر رمضان الماضي، لافتاً إلى أن نسبة التخفيضات خلال موسم رمضان وعيد الفطر ستصل إلى 75%.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر عقد أمس لإعلان تفاصيل مبادرة التخفيضات الرمضانية، أن «التعاونية» رفعت المخصصات المالية لتوفير مخزون سلع عروض رمضان وعيد الفطر لتصل إلى 250 مليون درهم، وذلك لضمان عدم نقص أي سلع خلال شهر الصيام والعيد، مقارنة بمخصصات بلغت 200 مليون درهم خلال شهر رمضان من العام الماضي.

«خيرات رمضان»

وأشار الجنيد إلى أن العروض أطلقت بناءً على توجيهات مجلس إدارة «التعاونية» باسم حملة «خيرات رمضان»، وبما يسهم في تخفيف الأعباء الشرائية عن المستهلكين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، مبيناً أنه سيتم طرح العروض عبر أكثر من 50 منفذ بيع لـ«التعاونية» في الشارقة، فضلاً عن المتجر الإلكتروني لها.

وأوضح أن «تعاونية الشارقة» رصدت 30 مليون متسوق خلال عام 2022 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن يرتفع عدد المتسوقين في «التعاونية» 10% خلال العام الجاري، مع عودة انتعاش الطلب بقطاع التجزئة بمعدلات لافتة.

سحوبات وجوائز

وقال الجنيد إن «تعاونية الشارقة» ستطرح حملة «خيرات رمضان» ابتداءً من 22 مارس الجاري وحتى 25 أبريل المقبل 2023، كما ستطلق مع الحملة مبادرة لسحوبات تتيح للمتسوقين السحب على 30 رحلة عمرة مجانية تشمل الإقامة والسفر، و10 إقامات فندقية في الدولة، و10 تذاكر سفر غير محددة الوجهة، إضافة إلى بطاقات هدية لـ50 فائزاً بقيمة 500 درهم لكل منهم، وذلك لمن ينفق 300 درهم أو أكثر في أي من فروع «التعاونية» في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وعبر المتجر الإلكتروني.

سلال رمضانية

وذكر أن «التعاونية» طرحت أربعة أنواع من السلال الرمضانية العام الجاري، تراوح أسعارها بين 49 و399 درهماً، مبيناً أنها تشتمل على أصناف متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين، فضلاً عن منتجات أساسية مثل الأرز، والسكر، والطحين، والزيوت، والعصائر، وبنسبة خصومات تجاوز 50% تقريباً.