«جافزا» تسجل أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة منذ 10 أعوام

حققت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، تسجيل أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة منذ عقد، بنمو قدره 30% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الحرة ما يزيد على 9500 شركة عام 2022.

وأفادت «جافزا» في بيان، أمس، بأنها عملت على خلق الفرص المتميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكان الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر دعماً لا يضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

وشهدت «جافزا» خلال السنوات الـ10 الماضية، زيادة بمقدار 13 ضعفاً في عدد متعاملي الخدمات اللوجستية، بينما نما عدد شركات المركبات وخدمات النقل بنسبة 26% سنوياً.

وتُعزى الزيادة في إيجاد المزيد من الفرص الجديدة لتجارة التجزئة والتجارة العامة، إلى نمو قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، الذي خلق طلباً متنامياً على شركات الخدمات اللوجستية والنقل للتعامل مع حركة البضائع عبر المنطقة الحرة.

ولاتزال كل من الصين والهند تحتفظان بمكانتهما باعتبارهما شريكين تجاريين واقتصاديين أساسيين للمنطقة الحرة، حيث زاد عدد الشركات الصينية الجديدة المسجّلة في «جافزا» بنحو أربعة أضعاف عام 2022، ما يؤكد تعافي النشاط التجاري وزيادة الطلب من منطقة الشرق الأقصى بعد «الجائحة».

كما ارتفع العدد الإجمالي للشركات الهندية الجديدة المسجّلة بنسبة %30 مقارنة بعام 2021.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات» وجافزا، عبدالله بن دميثان، إن «التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، سجّلت في العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 2.23 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 17% على أساس سنوي، ونفخر بإسهامنا في تحقيق هذا الإنجاز المهم».

وأضاف: «بذلنا في (جافزا) جهوداً كبيرة خلال عام 2022 لتحقيق الأهداف الوطنية، وتسهيل تدفق حركة التجارة، من خلال مركزنا التجاري واللوجستي الرائد في جبل علي».