"الاقتصاد": ايقاف إستيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت

أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا بإيقاف إستيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت، ما لم يكن الاستيراد لغايات إعادة التصدير خارج الدولـة، كما أعلنت وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية الـمصنعة في جمهورية الصين الشعبية لدى دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة إلى أنه يستثنــى من أحكام هذا القرار، السيارات الكهربائية الـمشار إليــها التــي تم شراؤها من الأفراد وأداء ثمنها قبل تاريخ هذا القرار، على ألا يمتد هذا الاستثناء ولا يشمل شراء معارض السيارات لتلك السيارات الكهربائية المشار اليها.

وتتولى الوزارة التواصل مع الشركة الأم للاستيضاح عن معايير الأمن والسلامة المشار إليها للتحقق من النتائج النهائية ورفع نتائجها بالموقف النهائي خلال 30 يوما بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.