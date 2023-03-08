7.5 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ «&e» و«دو» في 2022

سددت شركتا «&e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، نحو 7.515 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم مقابل 6.924 مليارات درهم تم سدادها في عام 2021.

واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «&e» في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بلغ 5.771 مليارات درهم، بارتفاع 4.14% أو ما يوازي 229.3 مليون درهم مقابل 5.542 مليارات درهم في عام 2021.

فيما سددت «دو» نحو 1.744 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال عام 2022، بزيادة 26.2% أو ما يعادل 362 مليون درهم مقارنة بنحو 1.382 مليار درهم في عام 2021.

ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من عام 2012 إلى العام الماضي إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«&e»، و17.783 مليار درهم لـ«دو».

وأعلنت الشركتان مطلع عام 2022 تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.