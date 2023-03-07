2.4 مليار درهم صافي أرباح «ماجد الفطيم» في 2022

أعلنت شركة ماجد الفطيم، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة، أمس، عن نتائجها التشغيلية والمالية والمدققة لعام 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 2.4 مليار درهم بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، أن إيراداتها نمت بنسبة 12% إلى 36.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 4% إلى 4.1 مليارات درهم.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 66 مليار درهم بزيادة 9% على أساس سنوي، بينما استقر صافي الدين عند 14.2 مليار درهم.

وسجلت «ماجد الفطيم العقارية» زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 43% إلى 5.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 16%، ووصلت إلى ثلاثة مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لأنشطة الفنادق والمجتمعات والعودة القوية للعملاء لزيارة مراكز التسوق، حيث ارتفع الإقبال على زيارة مراكز التسوق بنسبة 16%.

كما سجلت مبيعات «ماجد الفطيم للتجزئة» زيادة بنسبة 7% في الإيرادات إلى 28 مليار درهم لعام 2022، مدفوعة بعودة ثقة العملاء، ورفع الإجراءات الصحية الاحترازية على مستوى العالم، وعودة أنشطة السفر والسياحة في الدول التي تعمل فيها شركة «ماجد الفطيم».

وسجلت «ماجد الفطيم للتجزئة» انخفاضاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 14% إلى 1.2 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، أحمد جلال إسماعيل، إن «(ماجد الفطيم) نجحت في تسجيل معدلات نمو قوية خلال عام 2022، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم».

وأوضح أن «الفضل في ذلك يعود إلى تنوّع محفظة أعمال الشركة، كما استفادت بصورة كبيرة من الحيوية والمرونة التي يتسم بها الاقتصاد في دولة الإمارات».