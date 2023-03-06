5 مناطق.. الأفضل لاستئجار «الشقق المفروشة» في دبي

رصد تقرير حديث صادر عن موقع «بيوت دوت كوم»، أفضل مناطق لاستئجار الشقق ووحدات الاستوديو المفروشة في دبي بمتوسط الإيجار السنوي لمختلف وحداتها السكنية.

وذكر التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن قرية «جميرا الدائرية» حازت على المركز الأول بنسبة بحث وصلت إلى 29.39% من المناطق الأكثر طلباً لاستئجارها، يليها في المركز الثاني «دبي مارينا» بنسبة بحث 23.34%، وفي المركز الثالث «الخليج التجاري» بنسبة بحث 20.03%، والمركز الرابع من نصيب «داون تاون دبي» بنسبة بحث 14.80%، وأخيراً في المركز الخامس «أبراج بحيرات الجميرا» بنسبة بحث 12.44%.

قرية جميرا الدائرية

وبحسب التقرير، تعد «قرية جميرا الدائرية» واحدة من أكبر مناطق دبي السكنية مساحة وأكثرها تطوراً، وتوفر المنطقة شققاً مفروشة مميزة وبأسعار تنافسية، ويبلغ متوسط الإيجار فيها نحو 54 ألف درهم سنوياً، ويمكن العثور على استوديو مفروش للإيجار بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألف درهم. وتتوفر شقق غرفة وصالة مفروشة للإيجار بمتوسط يبلغ نحو 58 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفتين وصالة بـ84 ألفاً. أما الخيارات الأكبر من حيث المساحة، فتشمل شقق ثلاث غرف وصالة بمتوسط سنوي يبلغ 132 ألف درهم.

دبي مارينا

وأشار التقرير، إلى أن «دبي مارينا» حلت بالمرتبة الثانية في قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار شقق مفروشة في دبي، للعائلات والأفراد على حد سواء. وتحتضن المنطقة الكثير من خيارات الشقق، بما فيها شقق مفروشة للإيجار في دبي مارينا والتي يبلغ متوسط إيجارها السنوي نحو 134 ألف درهم.

وتتميز المنطقة بالتشطيبات الراقية والأثاث الفاخر والمعاصر، فضلاً عن الأسعار المناسبة، حيث يبلغ متوسط إيجار استوديو مفروش في دبي مارينا نحو 65 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 99 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفتين وصالة بـ154 ألفاً، وشقق ثلاث غرف وصالة بـ224 ألف درهم.

الخليج التجاري

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» ضمن أكبر المراكز السكنية والتجارية في الإمارة، حيث تتميز بموقعها القريب من قناة دبي و«داون تاون»، ما جعلها وجهة مثالية للراغبين في السكن بالقرب من أماكن أعمالهم. ويبلغ متوسط إيجار شقق مفروشة في «الخليج التجاري» نحو 100 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ إيجار استوديو مفروش في «الخليج التجاري» نحو 64 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفة وصالة مفروشة بـ87 ألفاً، وغرفتين وصالة مفروشة للإيجار في الخليج التجاري بمتوسط إيجار سنوي يصل إلى 133 ألفاً، وثلاث غرف وصالة مفروشة في «الخليج التجاري» إلى نحو 182 ألف درهم.

داون تاون

تعد منطقة «داون تاون دبي» خياراً مثالياً، لاحتوائها على عقارات مجهزة بأحدث أنواع الأثاث، بالإضافة إلى توفر خدمات الصيانة والتنظيف بشكل دائم. ويبلغ متوسط إيجار الشقق المفروشة في «داون تاون دبي» 235 ألف درهم سنوياً، ويتوفر استوديو بمتوسط 93 ألفاً، وغرفة وصالة بـ132 ألفاً، وغرفتان وصالة بـ249 ألفاً، وثلاث غرف وصالة بـ392 ألف درهم.

بحيرات الجميرا

وأوضح التقرير، أن «أبراج بحيرات الجميرا» تعد من أفضل المناطق لاستئجار الشقق المفروشة في دبي حالياً، حيث تتميز بكونها متكاملة وشاملة المرافق والخدمات بحد ذاتها، إذ تضم العديد من المرافق والمحال التجارية والفنادق العالمية، إلى جانب المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذ الأطباق التي تناسب كل الأذواق. ويبلغ متوسط إيجار شقق مفروشة نحو 79 ألف درهم، فيما يقدر إيجار استوديو بـ54 ألف درهم، بالإضافة إلى غرفة وصالة بـ72 ألفاًً، وغرفتين وصالة مفروشة للإيجار بمتوسط يبلغ نحو 109 آلاف درهم سنوياً، وشقق ثلاث غرف وصالة بـ163 ألف درهم.