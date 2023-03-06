«أبوظبي التجاري» يتصدر في «تجربة المتعاملين»

أكد بنك أبوظبي التجاري تصدره قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في تقرير «التميز في تجربة العملاء» الصادر عن شركة «كي بي إم جي» العالمية، إذ حل البنك بين العلامات التجارية الخمس الأولى في دولة الإمارات.

وأشار التقرير إلى الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك، إذ شهد مؤشر رضا المتعاملين للبنك زيادة بثلاث درجات، بينماشهدت قاعدة متعاملي مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بأكثر من 15% خلال عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «فخورونبحصولنا على هذا التقدير لتميزنا في خدمة المتعاملين الذي يُعد أحد عوامل النجاح الرئيسة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية».