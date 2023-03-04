«حماية المستهلك»: زيادة في شكاوى التجارة الإلكترونية بعد الجائحة

كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، عن زيادة لافتة في عدد شكاوى المستهلكين المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية عقب جائحة «كورونا».

وأوضح أمين السر في الجمعية، محمد عبدالله النقبي لـ«الإمارات اليوم»، أن الشكاوى شملت منصات تجارة إلكترونية وعمليات للتجارة الإلكترونية من خلال صفحات ومنصات تواصل اجتماعي.

وبيّن أن بروز تلك النوعية من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى توسّع حصص التجارة الإلكترونية في السوق لزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الجهات العاملة في ذلك المجال.

وأضاف النقبي أنه من المهم زيادة الوعي لدى المستهلكين في التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية من خلال المعرفة الكافية للحقوق المتعلقة بالتعامل مع تلك المنصات والحرص على الشراء من جهات مرخصة وموثوقة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الاستهلاكية التي تلقتها الجمعية منذ بداية العام الجاري تجاوز 30 شكوى في قطاعات مختلفة منها ما يتعلق بعمليات التجارة الإلكترونية.

وأكد أن الجمعية تتعاون مع الدوائر المحلية والاتحادية المتخصصة في حل شكاوى ونزاعات المستهلكين، والتي لم يتم الوصول لحلول ودية بشأنها خلال المراحل الأولية.

وأشار النقبي إلى أن الجمعية أطلقت أخيراً مبادرة تحت شعار «مسؤوليتنا حماية»، وذلك بهدف المساهمة في نشر الوعي بحقوق المستهلك، بمختلف إمارات الدولة، إضافة إلى مكافحة الغش التجاري.