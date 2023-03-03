«فلاي دبي» تتوقع نمواً في أرباح 2023.. وتتسلم 17 طائرة جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن من المتوقع أن تواصل الناقلة زخم النمو خلال العامين الجاري والمقبل، مع استمرار الطلب على دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية بارزة للأعمال والسياحة، متوقعاً أن تحقق الشركة نمواً في أرباحها خلال العام الجاري، مقارنة بالمستويات التي حققتها الناقلة العام الماضي، التي بلغت نحو 1.2 مليار درهم، الأعلى في تاريخ الشركة منذ بدء عملياتها.

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم»، أن الناقلة تستهدف استلام 17 طائرة جديدة خلال العام الجاري، في إطار دعم خطط نموها، وتوسيع شبكة عملياتها مع سعيها لفتح المزيد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك المحطات الموسمية لمواكبة الطلب خلال فترات محددة من العام الماضي.

الأسطول

وأوضح الغيث، أن أسطول الناقلة سجل نمواً بنسبة 25% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، حيث أنهت الشركة عام 2022 بأسطول بلغ 74 طائرة، منها 32 طائرة من طراز «بوينغ 737-800» من الجيل الجديد، و39 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وجهات

وذكر أن الشركة أطلقت 16 وجهة، ليصل إجمالي عدد الوجهات على شبكة الناقلة إلى 114 وجهة مع نهاية العام الماضي، مؤكداً التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي برحلات مباشرة مع الأسواق غير المخدومة من وإلى دبي.

وقال إن «ما يميز (فلاي دبي) بصورة عامة أنها بدأت بربط دولة الإمارات ودبي بخطوط ومناطق لم يكن هناك ربط مباشر معها في السابق».

وأضاف الغيث أن الناقلة تمكنت منذ بدء نشاطها من بناء شبكة رحلات قوية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، كما فتحت أسواقاً جديدة غابت عنها في الماضي الرحلات المباشرة المنتظمة من دولة الإمارات.

نتائج

وأفاد الغيث بأن النتائج المالية التي أعلنت عنها الناقلة أخيراً جاءت في ظل البيئة المناسبة التي وفرتها الحكومة لتمكين قطاع الطيران وتحقيق الازدهار، لافتاً إلى أن التطوير المستمر للبنية التحتية والمرافق السياحية واللوجستية المرتبطة بها، أسهم في تعزيز هذه البيئة.

وقال إن دولة الإمارات حققت من خلال إدارتها الناجحة لأزمة «كوفيد-19» مرونة كبيرة على مختلف الصعد، والتوازن بين الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وعودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وبيّن الغيث أن الشركة واصلت جهودها في أثناء الجائحة، لتكون على أتم الاستعداد للتعامل مع الطلب المتوقع بعد فتح الأسواق، بما في ذلك الكوادر البشرية لديها، مشيراً إلى أن الإدارة الفعالة للجائحة كانت سبباً رئيساً في الانتعاش السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطيران والسفر.

أجندة

وأشار الغيث إلى أن قطاع الطيران والسياحة سيكونان جزءاً أساسياً من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

أكبر حملة توظيف

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن الناقلة على استعداد للتعامل مع الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى الناقلة تسلمت 17 طائرة جديدة في 2022، وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، مضيفاً أنه لدعم ومواكبة الطلب المتوقع انضم 1300 موظف إلى «فلاي دبي» خلال العام الماضي، 80% منهم كانوا من أطقم الطائرات والمهندسين أو الطيارين، وذلك في أكبر حملة توظيف قامت بها الناقلة على الإطلاق في عام واحد.