"البنك الدولي" يتوقع استمرار زخم النمو الاقتصادي بالإمارات خلال 2023

أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي عصام أبو سليمان، على توقعات البنك بنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1%، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع جيد للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وقال أبو سليمان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة أبوظبي الاقتصادية : " إن الاقتصاد الإماراتي حقق أداءً جيداً في العام الماضي ونتوقع الاستمرار على نفس الأداء أيضا في 2023 ".

وأرجع أبو سليمان النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي إلى جملة من الحوافز في مقدمتها الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال الجاذبة وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتطورة.

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر الماضي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في 2023.

وأوضح عصام أبو سليمان، أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي انخفضت بشكل كبير من 3% في يونيو الماضي إلى 1.7% وفق آخر التقديرات الصادرة، فيما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% في 2023.

وأكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، على أهمية قمة أبوظبي الاقتصادية لا سيما وأنها تجمع الكثير من صانعي السياسات ومختصين بارزين في مجالات الأعمال، والمال، والتكنولوجيا، من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطوُّر.

ولفت أبو سليمان إلى أن قمة أبوظبي الاقتصادية ركزت على رسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار والذي يعدُّ محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.