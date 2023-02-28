"الياه سات" تقترح توزيعات نقدية بقيمة 393 مليون درهم عن 2022

حققت شركة " الياه سات " نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الـ 12 شهراً حيث زادت بنسبة 6% و7% على أساس سنوي على التوالي، لتحقق وتتجاوز أهداف النطاقات الإرشادية المالية وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الشركة.

وكان الأداء الإيجابي للمجموعة مدعوماً بشكل أساسي بمجال الحلول المدارة الذي حقق نتائج استثنائية في كل ربع من العام وشهد زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 333 مليون درهم "91 مليون دولار".

وواصل مجال البنية التحتية أكبر مجال عمل للمجموعة تحقيق عوائد مستقرة ومتوقعة حيث حقق إيرادات قدرها 872 مليون درهم "238 مليون دولار" خلال الفترة، بزيادة قدرها 1% عن العام 2021.

وبلغت الإيرادات 1,6 مليار درهم "433 مليون دولار" بزيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعومة بالنمو القوي بنسبة 41% في مجال الحلول المدارة والأداء المستقر لمجال البنية التحتية وحلول الاتصالات المتنقلة.

وزادت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 946 مليون درهم "258 مليون دولار" وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة 60%. ونما صافي الدخل المطبّع بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون درهم "106 مليون دولار" محققاً هامشاً قوياً بنسبة 25%.

وبلغت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7,3 مليار درهم "2,0 مليار دولار" بما يعادل 4,6 ضعف الإيرادات السنوية للعام 2022.

وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي مع مستوى سلبي لصافي الديون، وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح.

كما أقرت الشركة توزيعات أرباح مقترحة للعام الكامل بقيمة 16,12 فلس لكل سهم بإجمالي 393 مليون درهم بزيادة قدرها 2% عن العام 2021، وقد تم دفع 50% من هذا المبلغ كتوزيعات أرباح مرحلية في أكتوبر 2022، ويتوقع دفع المبلغ المتبقي كتوزيعات أرباح نهائية في مايو 2023 رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "الياه سات" مصبح الكعبي،: " في عام من التغييرات التحويلية المستمرة التي يشهدها قطاع الأقمار الصناعية وعلى خلفية التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت المجموعة تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وهامش ربح قوي وتدفقات نقدية جيدة، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح وزيادتها والاستثمار في فرص النمو وعمليات الاستحواذ".

وأَضاف الكعبي : " إن الاختبار الحقيقي لأداء الشركة هو قدرتها على الوفاء بوعودها، ويسرني أن أرى فريق إدارة "الياه سات" يفي بالأهداف المالية المحددة أو يتجاوزها في أول عام كامل لنا كشركة مساهمة مدرجة بعد الاكتتاب العام الناجح في يوليو 2021. ويبشر هذا التقدم المتواصل بمزيد من النجاحات ويعزز خلق المزيد من القيمة للمساهمين بينما نعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة".

وقال : " يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيعات أرباح نهائية عن العام الكامل تبلغ 16,12 فلس. واستناداً إلى سعر سهم الشركة الحالي يعني ذلك عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد على 6% وتعد هذه النسبة من بين أعلى المعدلات التي تقدمها الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتوقع أن نستمر في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 2% على الأقل سنوياً، ما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في إمكانات النمو المستقبلية للشركة والتوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية على المدى الطويل".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات" علي الهاشمي: "حققت "الياه سات" نمواً قوياً في العام 2022، مما عزز مكانتها كشريك مفضل لحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال حلول الأقمار الصناعية. وتقدم الشركة حالياً حلولاً مُدارة كاملة وشاملة لحكومة الإمارات العربية المتحدة بموجب التفويض الجديد لحلول الخدمات المدارة الذي منحته الحكومة للياه سات ويشمل التفويض الجديد خدمات إدارة التكنولوجيا".

ولفت إلى أن إطلاق القمر الصناعي ‘الثريا 4-NGS’ في العام 2024 متبوعاً بقمرين صناعيين جديدين محتملين "الياه 4’ و’الياه 5" يدل على التزامنا بمواصلة تلبية متطلبات الحكومة، مما يوفر آفاق نمو مميزة للمجموعة ويؤمن التوقعات المالية طويلة الأجل لشركة ’الياه سات’ بشكل أكبر لما بعد العام 2026".

وأضاف الهاشمي: " نعيد التركيز في قطاع الأعمال التجارية على مجالات النمو والربحية الأعلى، ويشمل ذلك استهداف قطاعات صناعية مختلفة مثل النفط والغاز والصحة والتعليم والبحرية، مع تقديم خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة والثابتة لتلبية الطلب على خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية. سيتم أيضاً تقديم منتجات جديدة قيد التطوير مع القمر الصناعي "الثريا 4-NGS" لعملاء الأعمال التجارية، مما يدعم نمو الإيرادات، وستساعدنا عمليات الاستحواذ غير العضوية في توسيع مجموعة منتجاتنا وقاعدة عملائنا".

وقال: " لدينا ثقة كبيرة في قوة ومرونة المجموعة، حيث تتمتع بوضع مالي قوي وتراكم الإيرادات المستقبلية الكبيرة التي تُقدر بحوالي 7,3 مليار درهم "2 مليار دولار" مما يمنح الشركة القدرة على الاستثمار واغتنام الفرص المستقبلية للنمو في قطاعات حلول إنترنت الأشياء وحلول المنصات البحرية والبيانات لعملائها من الحكومات والشركات، والاستفادة من نقاط قوتنا العديدة في دفع النمو المستدام على المدى الطويل"