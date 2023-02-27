«تيليوس» تفتتح مقرها الرئيسي في دبي

أعلنت شركة «تيليوس» العالمية (Teleios)، عن افتتاح مقرها الرئيسي الأول في العالم بـ«مدينة دبي للإنتاج»، لصناعة أفخر أجهزة المحاكاة للألعاب الرياضية الخاصة بالسباقات العالمية الكبرى مثل «فورمولا وان»، وسائقي السيارات الرياضية، ولتمنح بذلك عشاق السباقات والسيارات السريعة فرصة فريدة لتجربة سباق حقيقية بعيدة عن المخاطر.

كما أعلنت الشركة عن مشاركتها في «معرض دبي الدولي لليخوت»، الذي يقام في منطقة «دبي هاربر» في الفترة بين الأول والخامس من مارس 2023، لتستعرض منتجاتها الفاخرة لمحركات محاكاة السباقات العالمية.



وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تيليوس»، محمد كمالي: «تعد دولة الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، ولقد اخترنا مدينة دبي، كخطوة محورية كونها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية حول العالم تعيش فيها». وأضاف أن صناعة التكنولوجيا في دبي تنمو بصورة متسارعة تجعلها قبلة لاستقطاب الشركات الناشئة حول العالم، في وقت تتطلع فيه الشركة إلى التوسع في منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وحول المشاركة في «معرض دبي الدولي لليخوت» قال كمالي: «يسرنا المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي، لعرض أحدث ما توصل إليه صناع الألعاب الإلكترونية الرياضية والذي من خلاله نهدف إلى إعداد جيل جديد من سائقي (فورمولا وان)، وسائقي السيارات الرياضة، إذ نحرص على توفير أجهزة محاكاة عالية الجودة تمنحهم فرصة للتدريب ساعات طويلة دون أخطار تذكر».

