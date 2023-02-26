أبوظبي التجاري يطلق بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365

في إطار التزام بنك أبوظبي التجاري بتقديم تجربة استثنائية للعملاء، أعلن البنك اليوم عن إطلاق بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365 الجديدة، والتي تتيح لحامليها الحصول على استرداد نقدي ومزايا ومكافآت استثنائية.

تتوفر بطاقة الاسترداد النقدي 365 من بنك أبوظبي التجاري كبطاقة ائتمان أو بطاقة مغطاة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للعملاء الاستفادة من مكافآت استرداد نقدي مميزة عند استخدام بطاقاتهم لسداد نفقاتهم اليومية، حيث يحصل مستخدم هذه البطاقة على استرداد نقدي بنسبة 3% على فواتير الخدمات والاتصالات والوقود وتعبئة رصيد "سالك"، وبنسبة 6٪ على فواتير المطاعم وطلبات المأكولات عبر الإنترنت، وبنسبة 5٪ على فواتير المشتريات الاستهلاكية، وبنسبة 1٪ على جميع المشتريات الأخرى.

ويمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي بحد أقصى يصل إلى 1,000 درهم في الشهر عند إنفاق ما لا يقل عن 5000 درهم خلال ذلك الشهر من دون حد أقصى معين لكل فئة من المشتريات .كما تقدم البطاقة خطط سداد دون فائدة على الرسوم الدراسية وتحويل الرصيد وقروض بطاقات الائتمان. وتوفر أيضاً مزايا إضافية تثري نمط حياة العملاء، بما في ذلك عرض "اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً" في ڤوكس سينما وخصم بنسبة 12٪ على حجوزات الفنادق عبر موقع أجودا.

ويحظى العملاء بفرصة الحصول على مكافأة بقيمة 365 درهم كعرض ترحيبي وذلك عند إنفاق 5,000 درهم أو أكثر خلال 45 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة. وتأتي كافة هذه المزايا المتكاملة لبطاقة الاسترداد النقدي دون أي رسوم سنوية للسنة الأولى.

ويأتي طرح هذه البطاقة الجديدة المكونة من مواد معادة التدوير تماشياً مع إطار عمل البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في التقليل من الانبعاثات والحفاظ على البيئة بما يلبي احتياجات العملاء اليومية. كما تشكل هذ البطاقة إضافة مهمة إلى مجموعة بطاقات الائتمان المتنوعة التي يوفرها البنك للعملاء، حيث تؤكد التزام البنك الدائم بالتميز في تقديم الخدمات المالية والمصرفية التي تنسجم مع تطلعاتهم.