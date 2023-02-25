«قهوة المشروم» و«حلوى النوم».. منتجات مبتكرة للأغذية في «غلفود 2023»

شهدت فعاليات معرض «غلفود 2023» طرح شركات دولية ومحلية لمنتجات مبتكرة من الأغذية والمشروبات، تتيح أغراضاً ووظائف مختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية لها في أجنحة المعرض، الذي اختتم فعاليات الدورة الأكبر له أول من أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، عقب مشاركة ما يتجاوز 5000 شركة من أكثر من 125 دولة، عدداً من المنتجات الغذائية المبتكرة، التي شملت أبرزها «قهوة المشروم»، والتي تعتمد على خطوات إعداد «مزيج المشروم» المبرد لفترات طويلة مع مزيج من القهوة، بشكل يرفع الفوائد الصحية ولا يغير من المذاق المعتاد للقهوة، والتي تقدم في أشكال مبردة.

وطرحت شركة هندية منتجات مبتكرة باسم «حلوى النوم»، التي يتم تقديمها بنكهة الفروالة وتحتوي على العناصر الطبيعية التي تحفز الجسم على النوم بشكل أفضل، ما يتيح فوائد لاستخدامها عند فترات المساء وقبيل النوم بفترات كافية. وأطلقت شركة بريطانية، عبر منصتها بالمعرض، عبوات «مياه بلس»، التي تتضمن بروتينات مختلفة تفيد جسم الإنسان عند تناول المياه، بما يتيح فوائد وأغراض مختلفة عند تناول تلك المياه. وعرضت شركة «قبرصية» منتجات ألبان وأجبان خالية من الحليب والصويا والجلوتين، وزيوت النخيل، ويتم تصنيعها من مواد نباتية بالكامل ولكن بمذاق الأجبان نفسه. وطرحت شركة إسبانية منتجات للكافيار، مصنع من حساء السمك والكافيار وبالمذاق الطبيعي نفسه المعتاد للكافيار، بما يدعم التوسع بخطط الاستدامة البيئية، والحفاظ على الثروة السمكية بشكل أكبر.

وعرضت شركة من فيتنام منتجات مبتكرة للشاي الحمضي، أو من الفواكه الحمضية، يتم إعداده بداخل الثمار الجافة لليمون والبرتقال، بما يتيح فوائد صحية ومذاقاً طبيعياً لتلك الثمار، مع الشاي عقب إعداده.

وطرحت شركة «إفكو» الإماراتية، عبر منصتها بالمعرض، منتجاً مبتكراً لزيوت زيتون مخصص للطهي والقلي دون أن تفقد تلك الزيوت مذاقها أو فوائدها الصحية.

بدوره، قال المدير التنفيذي في مجموعة «إفكو»، رضوان أحمد، إن «قسم الأبحاث والتطوير بالمجموعة استطاع الوصول لمنتج مبتكر لزيت الزيتون يستخدم لأغراض الطهي والقلي، وغيرها من الاستخدامات، ودون أن يفقد الزيت مذاقه أو تتغير فوائده، بما يرفع من الاستخدامات المختلفة للزيت».

وأضاف أن «الطلب الاستهلاكي في الأسواق هو ما يحفز الشركات على التوسع في طرح المزيد من المنتجات الغذائية المبتكرة، بما يواكب احتياجات المستهلكين المتنوّعة».

من جهته، أوضح مدير الأعمال الأول في شركة «سارووك أويل بالمز»، روبي وانغ سينغ، أن «المنتجات المبتكرة ترفع التنافسية، وتلبي متطلبات جديدة للمستهلكين».