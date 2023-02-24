«مالية دبي» أول جهة حكومية مالية «رشيقة» عالمياً

أصبحت دائرة المالية في حكومة دبي أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي، وفق ما أكّد المعهد الأوروبي للتميز والرشاقة، الذي منح الدائرة، في إنجاز فريد من نوعه عالميا، ثلاثَ شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية.

وقال المدير العام للدائرة، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «من شأن هذه الشهادات الثلاث ترسيخ موقع الدائرة وريادتها بوصفها نموذجاً تقتدي به المؤسسات الحكومية المالية محلياً وعالمياً في تطوير بنيتها الداخلية».

وأضاف: «نحرص وفق توجيهات القيادة الرشيدة على أن تظلّ (مالية دبي) عنواناً للتميّز في العمل الحكومي المالي الذي تتردّد أصداؤه في آفاق العالمية، وذلك حرصاً منا على إرساء أعلى المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية».