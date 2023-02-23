"مالية دبي" تحصد 3 شهادات ترسخ مكانتها كأول جهة حكومية مالية "رشيقة" عالمياً

تسلمت دائرة المالية في حكومة دبي، ثلاثَ شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية، من "المعهد الأوروبي للتميز والرشاقة"، الذي يُعد إنجازا فريدا من نوعه عالميًا، وبذلك أصبحت الدائرة أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي.

وأشاد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح ، بهذا الإنجاز الذي أضحت الدائرة بفضله أول جهة حكومية مالية تنال ثلاث شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية، وقال " إن من شأن هذه الشهادات الثلاث ترسيخ موقع الدائرة وريادتها بوصفها نموذجًا تقتدي به المؤسسات الحكومية المالية محليًا وعالميًا في تطوير بنيتها الداخلية".

وأشار إلى حرص الدائرة وفق توجيهات القيادة الرشيدة على أن تظلّ "مالية دبي" عنوانا للتميّز في العمل الحكومي المالي الذي تتردّد أصداؤه في آفاق العالمية، وذلك حرصًا منّا على إرساء أعلى المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية في عملياتها لكي تغدو جهة يُقتدى بها في العمل وفق أرفع الأسس.

وأعرب مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة المالية جاسم محمد الزرعوني، عن فخره بحصول الدائرة على الشهادات الثلاث التي يمنحها "المعهد الأوروبي للتميّز والرشاقة"، الجهة الاستشارية العالمية المستقلة التي تدعم جهود المؤسسات في جميع أنحاء العالم للارتقاء بجودة العمليات والرشاقة المؤسسية.

وأكّد أن دائرة المالية حققت تقدمًا ملموسًا في مساعيها للوصول إلى أعلى درجات القدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مشهد المالية الحكومية، لتلبي أرفع المعايير الدولية للرشاقة المؤسسية وتصبح في مقدمة المؤسسات الحكومية المالية على مستوى العالم في تلبية تلك المعايير، ما يجعلنا نساهم مساهمة واضحة في الارتقاء بمكانة دبي في الريادة العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، تحقيقًا لأهداف دبي الواردة في أجندتها الاقتصادية D33، وتطلعات مئوية الدولة نحو العام 2071".