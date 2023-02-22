«جنرال موتورز»: أسعار السيارات تتجه نحو الاستقرار

قالت «شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط» إن أسعار السيارات ستتجه نحو الاستقرار بعد فترة من الارتفاع نتيجة تراجع المعروض، لا سيما مع انفراج أزمة سلاسل التوريد.

وأضافت أن هذا التحدي الذي جاء نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا، تسبب في نقص الخامات اللازمة لصناعة السيارات والرقائق الإلكترونية.



نمو المبيعات

وأوضحت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، أنها حققت نمواً نسبته 20% في مبيعاتها للعام 2022 مقارنة مع 2021، رغم التحديات المتعلقة بالشحن والنقل خلال العاميين الماضيين.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إرساء أسس قوية لمستقبل مستدام كهربائي بالكامل، يرتكز على استراتيجية أعمالها الإقليمية متعدّدة الأوجه، مشيرة إلى أن هذه النتائج القوية، قادها الأداء الثابت الذي تمتّعت به العلامات التجارية التابعة للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.



استراتيجية الشركة

وبينت الشركة أن استراتيجية «جنرال موتورز الشرق الأوسط» طويلة الأمد، والساعية للانتقال بعملياتها إلى مستقبل متصل وكهربائي وذاتي القيادة، تتميز بكونها تتمحور حول رؤيتها الرامية للوصول إلى «صفر حوادث»، و«صفر انبعاثات»، و«صفر ازدحام مروري»، وهي تقوم على تعزيز العمليات الراهنة للحد الأقصى، بهدف تمويل وإنشاء البُنية التحتية اللازمة لتحقيق النجاح الأمثل.



عام الفرص

وكان 2022 عاماً حافلاً بالفرص، إذ أفادت الشركة أن عملياتها أسهمت في إتاحة الاستجابة القوية والفعّالة للطلبات، كما ساعدت في تجاوز تحديات القطاع كافة.

وبحسب الشركة، فقد تم تسجيل نمو قوي ضمن العلامات التجارية الثلاث لدى «جنرال موتورز»، مع تحقيق أداء بارز بالعديد من الفئات في العديد من الأسواق الرئيسية.

وأشارت إلى أن علامة «شفروليه» سجلت في دولة الإمارات أرقاماً قياسية خلال العام 2022، محقِّقة بذلك مبيعاتها الأقوى منذ عام 2017.



مستقبل التنقل

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، جاك أوبال: «يرسي النمو الذي شهدناه في أداء علاماتنا التجارية خلال السنة الماضية، الأسس المتينة لقيادة مستقبل التنقُّل».

وأضاف: «لتحقيق رؤيتها الرامية للوصول إلى (صفر حوادث)، و(صفر انبعاثات) و(صفر ازدحام مروري)، فإن (جنرال موتورز) تعمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الخاصّة والشركاء الحكوميين، لطرح المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقُّل الريادية، دعماً للتطلُّعات المحلّية».

وأوضح أنه وفضلاً عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والرؤية الشاملة للارتقاء بتقنية التنقُّل، ستستمر «جنرال موتورز» بجلب منتجات مبتكرة إلى السوق لقيادة هذه الرحلة البارزة، وإعادة تصوُّر تجارب المتعاملين بالكامل.



العمليات الدولية

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت عمليات«جنرال موتورز» الدولية عن عائدات للربع الرابع من عام 2022 بقيمة 43.1 مليار دولار أميركي، وأرباح صافية بقيمة 2.0 مليار دولار، وأرباح معدَّلة قبل احتساب الفوائد الضرائب عند 3.8 مليارات دولار.

أما عائدات «جنرال موتورز» لكامل عام 2022، فبلغت 156.7 مليار دولار أميركي، والأرباح الصافية المنسوبة للمساهمين 9.9 مليارات دولار، في حين سجلت الأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد الضرائب رقماً قياسياً قدره 14.5 مليار دولار.