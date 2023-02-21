7.3 مليارات دولار التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا في 2022

أفاد سفير ماليزيا لدى الامارات، أحمد فاضل بن شمس الدين، بأن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا خلال العام الماضي بلغ 7.3 مليارات دولار، مقارنة بعام 2021.

وأشار خلال لقاء صحافي عقده على هامش فعاليات معرض "غلفود 2023" للأغذية بمركز دبي التجاري العالمي أمس، إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا، وثيقة الصلة في معظم المجالات، وتسجل معدلات نمو مستمرة في قطاعات متنوعة من أبرزها القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن "القيمة الهائلة للتبادل التجاري بين البلدين توضح مدى العلاقات الاقتصادية المشتركة".

وأضاف أن "ماليزيا حققت صادرات خلال عام 2022 من المواد الغذائية المصنعة نموًا بنسبة 15.5٪ بقيمة 28.40 مليار رينجيت ماليزي من 24.60 مليار رينجيت ماليزي العام الماضي، فيما كما زادت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بنسبة 23.1٪ لتصل إلى 1.71 مليار رينجيت ماليزي مقارنة بعام 2021 الذي سجل 1.39 مليار رينجيت ماليزي.

وبدوره قال الملحق التجاري الماليزي في الامارات، سيجات إسكندر، إن "إجمالي قيمة صادرات الأغذية المصنعة من ماليزيا إلى الإمارات خلال عام 2022 بلغت نحو 143.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 21.7٪ عن عام 2021، فيما بلغت نسبتها 41٪ من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة في ماليزيا لمختلف دول العالم.