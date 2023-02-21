دبي تسجل أداءً مميزاً في سوق العقارات السكنية الفاخرة عالمياً

أظهر مؤشر «سَفِلز» للمساكن الفاخرة في المدن العالمية لعام 2023، أن 17 من بين 30 مدينة عالمية ستسجل نمواً أبطأ في القيمة الرأسمالية مقارنة بعام 2022، بينما ستحافظ 13 مدينة أخرى على معدل النمو نفسه أو ستشهد تحسناً طفيفاً خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن دبي سجلت أداءً مميزاً في سوق العقارات السكنية الفاخرة عالمياً خلال العام الماضي.

ووفقاً لمؤشر الشركة المتخصصة بالخدمات العقارية، سجلت دبي وميامي أعلى مستوى لنمو القيمة الرأسمالية خلال عام 2022، حيث بلغت 25.4% و12.4% على التوالي، لتأتي بعدهما سنغافورة بنسبة 6.8%.

وجاء النمو، الذي بقي أقل من أعلى معدلاته في عام 2021، مدفوعاً بالطلب الكبير من المشترين المحليين والعالميين، وقلة العروض عالية الجودة، وتوافد الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية والشركات والمكاتب العائلية.

الدخل

ولفت مؤشر «سَفِلز»، إلى أنه وفقاً لتوقعات شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، فإن عدد الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 250 ألف دولار سيزداد بأكثر من 15% في كلتا المدينتين بحلول عام 2030، فيما من المتوقع أن يتضاعف عدد هذه الأسر في دبي خلال السنوات السبع المقبلة ليصل إلى نحو 50 ألف أسرة.

الإيجارات

وسجلت لشبونة ودبي مكاسب في سوق الإيجارات للعقارات الفاخرة بلغت 25.4% و22.9% على التوالي، مستفيدتين من توافد المشترين الراغبين في تحسين نمط حياتهم، حيث تتميز المدينتان بمناخهما والمستويات الرفيعة في جودة الحياة والبيئة الداعمة للأعمال.

من جهتها، سجلت سنغافورة الأداء الأقوى في نمو سوق إيجارات العقارات الفاخرة، حيث ارتفعت المعدلات بنسبة 26.2%، بالتزامن مع الانفتاح الذي تشهده الدولة والذي عزز الطلب من الطلاب والأجانب والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الذين ينتقلون إلى المدينة.

العائدات

وبلغ متوسط عائدات العقارات الفاخرة 3% على الصعيد العالمي، في حين سجلت أعلى معدلاتها في دبي وسنغافورة ولندن، حيث ارتفعت في دبي بنسبة 5.3% بواقع 60 نقطة أساس، وفي سنغافورة بنسبة 2.9% بواقع 40 نقطة أساس، لتشهد المدينتان توافد أعداد كبيرة من المستأجرين الدوليين، ما أسهم في ارتفاع متوسط العائدات إلى مستويات ما قبل أزمة «كوفيد-19».

أما في لندن فارتفعت عوائد العقارات الفاخرة بنسبة 3.2% بواقع 25 نقطة أساس، حيث تحافظ المدينة على موقعها كمركز عالمي للتعليم العالمي، وأسهم طلب الطلاب الدوليين في تزايد النقص في عروض العقارات الفاخرة في المدينة.

تصدر

وقال مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سَفِلز»، سوابنيل بيلاي: «من المتوقع أن تتصدر المراكز الإقليمية في دبي وسنغافورة مؤشرات نمو الأسعار في العالم خلال عام 2023، حيث ستواصل المدينتان استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية».

وأوضح أنه «على سبيل المثال فإن النسبة المتوقعة لنمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي تراوح بين 6% و7.9%، وهي أقل من النسبة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي والتي بلغت 12.4%».

وأضاف بيلاي: «مع ذلك يبقى هناك مجال للنمو في دبي، نظراً لاستمرار الطلب على العقارات الفاخرة وكلفة القدم المربعة المنخفضة مقارنة بالأسواق العالمية».

المدن الصينية

أظهر مؤشر «سَفِلز» للمساكن الفاخرة، انخفاض العائدات في المدن الصينية منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، حيث تراجع نمو الإيجارات مقارنة بالقيم الرأسمالية.

وحافظت سوق إيجار العقارات الفاخرة على استقرارها في معظم أوقات العام الماضي، على الرغم من تراجع الطلب في المدن الصينية الرئيسة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي في ظل حالة عدم اليقين السائدة، ما دفع أصحاب العقارات إلى خفض الإيجارات. توقعات بتصدر دبي وسنغافورة مؤشرات نمو أسعار العقارات الفاخرة خلال 2023.