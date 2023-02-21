دبي مجتمع آمن للأعمال ومركز مالي عالمي

يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره المحوري في تصدر المشهد عبر جذب مزيد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات.

وتفوقت دبي على المراكز المالية العالمية، من بينها لندن، وسنغافورة، ونيويورك، وباريس، في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021.

وتبوأ المركز المالي، المرتبة الأولى باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً على مدار السنوات الخمس من 2017 وحتى 2021، بنجاحه في اجتذاب 58 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 926.2 مليون درهم.

ويواصل المركز اجتذاب الشركات من مختلف أنحاء العالم، واستقطاب صناديق التحوط التي تبحث عن وجهات جديدة للاستثمار، مواصلاً دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة دبي المميزة مركزاً عالمياً للشركات المالية الرائدة، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار.

مجتمع آمن

وتتولى الشركات العاملة في المركز إدارة أصول تصل قيمتها إلى 445 مليار دولار، وهذا يؤكد أن دبي تجسد مجتمعاً آمناً للأعمال ومركزاً مالياً عالمياً رائداً، في وقت أسهمت فيه مستويات الشفافية والحوكمة عالمية المستوى التي تمتاز بها سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، في استقطاب أبرز الشركات العالمية للعمل في المركز، من أمثال «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بلاك روك»، وغيرها.

الشركات العائلية

وانسجاماً مع التزام الحكومة الإماراتية بدعم الشركات العائلية، وتقديراً لمساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق أول مركز عالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة. ويتوقع أن يجذب المركز الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم لمواصلة نمو أعمالها انطلاقاً من دبي.

صناديق التحوط

كما حظيت قدرة المركز المالي على اجتذاب صناديق التحوط على اهتمام دولي واسع؛ إذ أسهمت التسهيلات المخصصة لها، التي شملت رسوم الترخيص المخفضة وإجراءات التأسيس السريع، في انضمام العديد من صناديق التحوط إلى المركز في عام 2022، ويتوقع انضمام المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

الأصول الرقمية

إلى ذلك، بادرت سلطة دبي للخدمات المالية بتحديث أنظمتها للأصول الرقمية لتشمل العملات المشفرة المعترف بها. وستدعم هذه اللوائح التنظيمية عمليات الابتكار الخاضعة للإشراف بطريقة مدروسة ومسؤولة وعلى مستوى عالٍ من الشفافية.

مستويات التوظيف

وتأكيداً لقدرة مركز دبي المالي العالمي على استقطاب أفضل المواهب المالية في المنطقة، سجل المركز أسرع معدل نمو في مستويات التوظيف، بعد أن ارتفع عدد العاملين فيه إلى 36 ألفاً و83 موظفاً بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا مؤشراً على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهة للمواهب العالمية ورواد الأعمال في كل من المجال المالي والتكنولوجيا المالية، إذ تشكل المواهب العاملة في المركز، والتي تضم أكثر من 160 جنسية، في تحقيق أعلى مستويات المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ضمن جميع القطاعات الاقتصادية في دبي.

«جيت أفينيو»: 10.34 ملايين زائر

واصل مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2022 ترسيخ مكانته أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، إذ ارتفع عدد زوار «جيت أفينيو»، الوجهة الاجتماعية الرائدة التي تضم مجموعة كبيرة من المتاجر والمطاعم إلى 10.34 ملايين زائر بزيادة سنوية بلغت 71%.

واستضاف المركز على مدار العام مجموعة واسعة من الأنشطة التي تركز على أسلوب الحياة شملت فعالية «أسبوع الساعات دبي» وبرنامج «تحدي دبي للياقة 30 × 30» وسباق «بلومبرغ سكوير مايل الدولي».