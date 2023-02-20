محمد بن راشد: ستبقى دبي المكان الذي يجمع تجّار العالم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولة الإمارات ماضية في الاضطلاع بدورها الداعم لازدهار الاقتصاد العالمي، من خلال جمع القائمين على مختلف القطاعات الحيوية، لمناقشة سبل استحداث الحلول والمنتجات والأطر التنموية المستدامة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم، بما في ذلك قطاع الغذاء الذي يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات».

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «أكثر من مليون قدم مربعة تضم 5000 شركة، يستعرضون أكثر من 100 ألف منتج غذائي في معرض (غلفود دبي) الذي زرته صباح اليوم. شهدت الدورة الماضية اتفاقيات بـ36 مليار درهم. ونتطلع لدورة جديدة ناجحة للمعرض. وستبقى دبي المكان الذي يجمع تجار العالم».

وقال سموه: «تسهيل تجارة الغذاء أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، توظّف في سبيلها كل الإمكانات الممكنة، ضمن أُطُر عمل مرنة وفعّالة. ولدينا التزام أخلاقي تجاه العالم، لا ندخر جهداً في الوفاء به، بالمشاركة في إنشاء وتطوير سلاسل إمداد فعّالة وعالية الكفاءة والاعتمادية، واستحداث أطر عمل تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات، تسهم في تمكين وصول الشعوب بشكل عادل إلى الموارد الغذائية، وضمان استدامة إنتاج الأغذية، وإيصالها إلى جميع أنحاء العالم».

ونوّه سموه بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والسعي الدؤوب لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، بما يخدم في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة، وإنجازات ذات مردود إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، معرض «غلفود 2023»، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال توريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة 5000 جهة عارضة، من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، وبمساحة عرض تزيد 30% على مساحته في الأعوام السابقة.

واطلع سموه، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والشركات الوطنية، على ما تقدمه من منتجات غذائية متنوعة، من خلال مشاركتها في الدورة الـ28 للمعرض، وهي الأكبر في تاريخه، من حيث عدد المشاركين ومساحة العرض، وتستمر أعمالها حتى 24 فبراير الجاري.

وتشارك في المعرض مجموعة من أكبر الأسماء العالمية العاملة في مجال الأغذية، منها: «يونيليفر، ومجموعة الخليج للتسويق جي إم جي، وأمريكانا، وفونتيرا، وماكين، ومونين، وهانتر فودز، ومجلس تصدير المنتجات الداجنة بالولايات المتحدة الأميركية»، إضافةً إلى العلامات التي تشارك للمرة الأولى في الحدث، مثل الشركة البرازيلية لمعالجة الأغذية، (بي آر إف غلوبال)، وهيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنّعة، وغيرهما كثير، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية في الحدث، الذي يمثل بوابة نموذجية لتوسيع قاعدة عملائها والعبور بمنتجاتها إلى أسواق جديدة حول العالم.

ويُعد معرض «غلفود»، الحدث الأهم والأبرز على خريطة صناعة الغذاء العالمية، والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة لعام 2023، حيث يجتمع في دبي، أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية، تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع، من خلال أجنحة 125 دولة، مع استقطاب مشاركات للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

ويخدم الحدث، مع انعقاده في هذه المرحلة، والتي يشهد فيها قطاع الغذاء عالمياً العديد من التحديات الكبيرة، في إقامة حوار بنّاء يمهد لإيجاد حلول ناجعة لتلك التحديات، ويسهم في تطوير منظومة فعالة لحركة تجارة الغذاء حول العالم. وحضر الزيارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد حارب المهيري، ورئيس سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، والمدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري.

نائب رئيس الدولة:

«قطاع الغذاء يشكّل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات».

«لدينا التزام أخلاقي تجاه العالم، لا ندخر جهداً في الوفاء به، لتمكين وصول الشعوب بشكل عادل إلى الموارد الغذائية».

«تسهيل تجارة الغذاء أولوية استراتيجية للإمارات، توظّف في سبيلها كل الإمكانات الممكنة».

30 %

نمواً في مساحات العرض في المعرض مقارنة بالأعوام السابقة.

5000

شركة من 125 دولة تستعرض أكثر من 100 ألف منتج غذائي في «غلفود دبي».