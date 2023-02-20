كم ستدفع مقابل الاستفسار عن رصيدك عبر الصراف الآلي؟

إذا رغبت في الاستفسار عن رصيد حسابك البنكي عن طريق استخدام جهاز الصراف الآلي أو حاولت السحب ولم يكن لديك رصيد كاف فيجب معرفة أنه من الأفضل استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي تتعامل معه وتوجد به حساباتك، أما اذا استخدمت أجهزة صراف آلي تابعة لبنوك أخرى سيتم فرض رسم درهم واحد مقابل الاستفسار عن الرصيد في كل مرة تقوم فيها بذلك حتى لو خلال نفس الوقت كما تفرض البنوك رسما بقيمة درهم اذا حاولت السحب ولم يكن لديك رصيد كاف.

لذا ينصح المصرفيون باستخدام التطبيق الذكي لمعرفة الرصيد المتاح وكذلك التأكد من النقود المتوفرة في الحساب قبل محاولة استخدام صراف أو استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي توجد به حسابات العميل أو يحول عليه راتبه.