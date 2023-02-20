2 مليار درهم قيمة المشاريع قيد الإنشاء في منطقة الزورا بعجمان

أصدرت شركة الزوراء للتطوير العقاري وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وسوليدير الدولية والمطور العقاري الرئيسي في منطقة الزوراء في إمارة عجمان تقريراً عن سير البناء في مشاريعها الحالية.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن عام 2022 كان استثنائياً من حيث إطلاق المشاريع الاستثمارية الناجحة مثل مشاريع الفلل الفاخرة على شاطئ البحر وهي فلل إكسكلوسيف 21 وفلل سيسايد هيلز وشقق سيسايد هيلز إضافة إلى مشاريع تحت التطوير بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار درهم موزعة علي ديستركت 9 وسنترال بارك 623 فيلا وتاون هاوس فاخرة وقطع أراضي تجارية و تبلغ تكلفة اللمشروعين حوالي 1.15 مليار درهم إماراتي اضافة الى مشروع فلل فيروايز الذي يتكون من 158 فيلا وتاونهاوس وقطعة أرض سكنية بتكلفة إجمالية حوالي 833 مليون درهم.

وشهد العام 2022 أيضاً افتتاح "منتجع زويا الصحي" في شهر أبريل الماضي مما ساهم في زيادة قائمة الأصول التشغيلية داخل مدينة الزورا كما بدأ البناء في مشروعين آخرين الأول توسعه فندق ومنتجع أوبروي الذي يضم ثماني فلل إضافية على شاطئ البحر مكونة من غرفتي نوم مما يرفع العدد الإجمالي للمنتجع إلى 97 غرفة فضلاً عن وجود مسبح للكبار وركن للأطعمة والمشروبات والثاني هو الكلوب هاوس الحديث في نادي الزوراء للجولف.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة الزوراء للتطوير العقاري: "في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصبحت الزورا وجهة بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستقطب الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات، الراغبين بتجربة ما تقدمه المنطقة من رفاهية وخدمات".

ومن جانبه قال المدير التنفيذي للشركة جورج سعد ان الزورا تقدم تجربة نمط حياة شاملة وبيئة ترحيبية يستمتع بها الجميع، انطلاقاً من الشواطئ الرملية البكر إلى المحميات الطبيعية والمعالم السياحية والفنادق الفاخرة، ولالتزامها بالتطور الاقتصادي للإمارة، تواصل الزورا إنشاء المشاريع الفريدة من نوعها، وتخدم احتياجات المجتمع وجميع زوار المنطقة.