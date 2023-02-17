«إنفستوبيا» و«مبادلة» توقعان شراكة استراتيجية

أعلنت «منصّة إنفستوبيا العالمية للاستثمار»، التي أطلقتها حكومة الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن شراكة استراتيجية تركز على النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا»، الذي سيعقد في أبوظبي في الثاني والثالث من مارس المقبل، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيّرات».

وتأتي الشراكة على ضوء مشاركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، متحدثاً رئيساً في النسخة الافتتاحية من «إنفستوبيا» في مارس 2022.

وبموجب الشراكة، ستشارك قيادات «مبادلة» في برنامج مؤتمر «إنفستوبيا» وأنشطته، التي تتمحور حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة والناشئة، إضافة إلى فعالية حول «تقديم رأس المال».