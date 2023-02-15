12.75 مليار درهم إيرادات سنوية لـ «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مسجلة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 9.2% لتصل إلى 12.75 مليار درهم.

أرباح سنوية

وكشفت الشركة عن نمو الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.0% لتصل إلى 5.14 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح السنوية للشركة 1.22 مليار درهم.

بدوره، بلغ حجم النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال العام الماضي 2.2 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 47.3% ليصل إلى 2.9 مليار درهم.

وبناءً على هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً تم توزيعها أرباحاً مرحلية في أغسطس 2022.

قاعدة المشتركين

وبحسب الشركة، فقد نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المحمول بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المحمول بلغت 7.9 ملايين مشترك، فيما سجلت خلال الربع الرابع زيادة قوية في صافي عدد المشتركين الجدد بلغت 494 ألف مشترك جديد.

من جهتها، نمت قاعدة متعاملي خدمات «الدفع الآجل» لتصل إلى 1.5 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع، بواقع 53 ألف مشترك في شريحتي «الأفراد» و«الشركات».

أما قاعدة متعاملي «الدفع المسبق» فسجلت خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.4 ملايين مشترك، مع صافي مشتركين جدد بواقع 441 ألف مشترك جديد.

كما ارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 37.3% على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في هذه الخدمات بلغت 537 ألف مشترك.

عام مميز

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مالك سلطان آل مالك: «كان 2022 عاماً مميزاً بكل المقاييس، فقد سجلت أعمالنا أداءً استثنائياً بفضل البيئة الاقتصادية المتميزة والقوية المدعومة بالنمو السكاني، والانتعاش الملحوظ والمستمر بالأنشطة السياحية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، إضافة إلى الزخم القوي لعملياتنا التجارية. كما أتاح لنا التنفيذ الناجح لخططنا الاستثمارية الطموحة تسريع وتيرة نمونا وتعزيز مكانتنا في السوق».

وأضاف آل مالك: «بناءً على نتائجنا المالية، يسعدني أن أعلن أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم الواحد، منها 11 فلساً للسهم تم توزيعها بالفعل في أغسطس 2022 كأرباح مرحلية مؤقتة، ويمثل هذا زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 14.3%، ونسبة توزيع لصافي الربح بعد تخصيص الاحتياطات القانونية تبلغ 99.1%».

منتجات مبتكرة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «ساعدتنا منتجاتنا الجديدة والمبتكرة التي أطلقناها، مثل باقات البيانات غير المحدودة، من عكس الاتجاه الهبوطي في شريحة أعمال الهاتف المحمول، كما حظيت خدماتنا اللاسلكية المنزلية للهاتف الثابت بقبول واهتمام جيد للغاية من جانب المتعاملين، حيث اجتذبت شريحة جديدة منهم، وقد مكّننا ذلك من تحقيق نمو ممتاز في إجمالي إيراداتنا بنسبة 9.2% لتصل إلى 12.75 مليار درهم، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء».