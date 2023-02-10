مطارات أبوظبي تستقبل 15.9 مليون مسافر في 2022

أعلنت شركة «مطارات أبوظبي»، المشغل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين لعام 2022، التي كشفت عن ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر 2022.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن مجموع أعداد المسافرين بلغ نحو 15.9 مليون مسافر عبر مطارات: «أبوظبي الدولي»، «العين الدولي»، و«البطين للطيران الخاص»، إضافة إلى مطاري «جزيرة دلما» و«صير بني ياس»، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأكدت «مطارات أبوظبي» أن النتائج الإيجابية لحركة المسافرين التي كُشف عنها على هامش «القمة العالمية للشحن» في أبوظبي، تعكس ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسة، شملت حركة الرحلات الجوية، التي بلغ مجموعها 194 ألفاً و667 رحلة جوية سجلتها مطارات أبوظبي الخمسة خلال عام 2022.

وأظهرت نتائج الربع الرابع من عام 2022 تحديداً، عن استقبال مطار أبوظبي الدولي أكثر من 4.78 ملايين زائر، خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022، أي ما يعادل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وشملت رحلات المطار أكثر من 100 وجهة مختلفة تخدمها شبكته المتنامية التي تضم نحو 28 شركة طيران.

وبحسب البيانات، تعتبر الوجهات الخمس الأكثر روّاجاً في مطار أبوظبي الدولي خلال العام، هي: «مطار لندن هيثرو» بـ712 ألفاً و182 مسافراً، ومطار مومباي الدولي بـ639 ألفاً و915 مسافراً، ومطار دلهي الدولي بـ549 ألفاً و277 مسافراً، ثم مطار القاهرة الدولي بـ478 ألفاً و56 مسافراً، ومطار كوتشي الدولي بـ467 ألفاً و990 مسافراً.