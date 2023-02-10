«أدنوك للتوزيع» تسجل صافي أرباح بـ 2.75 مليار درهم في 2022

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيلها أرباحاً قوية خلال عام 2022، إذ حققت أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي، ليبلغ 2.75 مليار درهم في عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنه في أعقاب النتائج القياسية التي حققتها في عام 2022، فإن من المتوقع أن يتواصل زخم نمو الشركة خلال عام 2023، وهو العام الذي تهدف فيه الشركة تحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لا تقل عن مليار دولار.

وكشفت أن إجمالي عدد محطات الشركة بلغ 568 محطة خدمة، منها 502 محطة خدمة في الإمارات، و66 محطة خدمة في السعودية، وذلك في 31 ديسمبر 2022.

وأعلنت أنه في إطار سياسة توزيع الأرباح المقررة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2022، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده في عام 2023.

وقالت: «رهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم). ويعني هذا عائداً ربحياً سنوياً للسهم بنسبة 4.6% لعام 2022 (بناءً على سعر السهم البالغ 4.44 دراهم، كما في الثامن من فبراير 2023)».