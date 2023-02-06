بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة ضمن الأفضل على مستوى المنطقة

أكّد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، أن «الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة». وقال إن «بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى»، مشيراً إلى أن «الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة».

وأوضح أن «الدائرة تولي اهتماماً بكبار المستثمرين، وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة، والدور الحيوي لهم في التطوير وإيجاد مزيد من الفرص في الإمارة، والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة».

جاء ذلك، خلال لقاء السويدي، وفداً من «متاجر» إحدى أهم مجموعات التسوّق التجارية التابعة لشركة «الشارقة القابضة»، التي تأسست بموجب شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول».