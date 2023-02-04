«الأحواض الجافة» تطوّر مستلزمات الإنتاج في حقل نفطي بالمملكة المتحدة

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة «آكر سوليوشنز» لتحديث سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لحقل «روزبانك» للنفط والغاز في المملكة المتحدة.

وأفاد بيان أمس، بأن المشروع الجديد يجمع بين نقاط القوة والموارد والخبرات المتميزة لدى الأحواض الجافة العالمية في مجال الخدمات البحرية الرائدة ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة، إلى جانب حلول ومنتجات وخدمات شركة «آكر سوليوشنز» المتكاملة، بهدف تلبية متطلبات قطاع الطاقة العالمي.

تحديث وتجديد

وتخلل المشروع المشترك بين شركتي «الأحواض الجافة العالمية» و«آكر سوليوشنز» توقيع أول اتفاقية مع شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»، المجموعة العالمية المتخصصة في خدمات البنية التحتية للطاقة، بهدف تحديث وتجديد وتحويل سفينة «بتروجارل نار» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ إلى العمل بالطاقة الكهربائية، والتي ستعاود الإبحار في حقل «روزبانك» بعد انتهاء العمل بالتحديثات التي ستبقيها قيد التشغيل في حقل النفط والغاز لمدة 25 عاماً دون الحاجة إلى الرسوّ في الأحواض الجافة.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لـ«دي بي ورلد» في دبي، من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، ونائب الرئيس التنفيذي للمنصات والمرافق في شركة «آكر سوليوشنز»، ستورلا ماغنوس، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»، آرني هيغن تيرنكفيست.

التصميم والتصنيع

وستقوم شركة «آكر سوليوشنز» بعمليات التصميم التفصيلي وشراء المعدات للسفينة في النرويج، في حين ستتولى «الأحواض الجافة»، مسؤولية أعمال التصنيع والبناء في حوض بناء السفن الخاص بها في دبي.

وترسو سفينة «بتروجارل نار» حالياً في حوض «آكر سوليوشنز» في النرويج، وستبقى هناك حتى يتم سحبها إلى دبي، في وقت لاحق من عام 2023.

ومن المقرر إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع بحلول نهاية عام 2025.

خطوة مهمة

وقال بن سليّم، إن «المشروع المشترك بين (الأحواض الجافة العالمية) و(آكر سوليوشنز)، يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حلول هندسية وإنشائية بحرية عالمية المستوى لقطاع الطاقة العالمي، إذ نحتاج إلى مثل هذه الشراكات التعاونية والذكية لضمان مواصلة الإنتاج المستدام ونقل المعدات والسفن بنجاح في المستقبل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آكر سوليوشنز»، كجيتل ديجري: «نتطلع من خلال المشروع المشترك مع (الأحواض الجافة) إلى تطوير الحلول المبتكرة ومواصلة تعزيز علاقتنا الراسخة طويلة الأمد، عبر تحقيق تعاوننا المشترك في مشروع تطوير حقل (روزبانك)».

فرصة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، إن «المشروع المشترك بين (الأحواض الجافة العالمية) وشركة (آكر سوليوشنز) والذي يستند إلى علاقة العمل القوية وتناغم التوجهات مع شركائنا، يعد فرصة للجمع بين نقاط القوة والقيم المشتركة لدى الشركتين، ما سيوفر للسوق العالمية مجموعة من الحلول المتميزة في الهندسة والمشتريات والإنشاء».