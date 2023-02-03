توسع قوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات بداية 2023

أظهر مسح أمس، استمرار الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات بتحقيق توسع قوي بداية العام 2023، على الرغم من تراجع النمو عن أعلى مستوياته بعد الوباء في النصف الثاني من العام الماضي.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 نقطة في يناير، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن 54.2 نقطة في ديسمبر.

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر عند 58.8 نقطة، لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس»، ديفيد أوين، في بيان أمس، إن «النتائج أظهرت أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022». وأضاف «مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة في معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ يونيو 2021».

وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث ارتفع المؤشر الفرعي إلى 56 نقطة من 55.5 نقطة في ديسمبر.

وتسارع إيجاد الوظائف من الشهر السابق، إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 نقطة في يناير ارتفاعاً من 50.6 نقطة بنهاية عام 2022.

وأفاد المسح، بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير 2022، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.