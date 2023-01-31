تسليم 31 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 2022

أكّد تقرير القطاع العقاري في دولة الإمارات، للربع الأخير من العام الماضي، الصادر أمس عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، أن سوق العقارات في الدولة حققت مستوى متميزاً في قدرتها على الصمود في أعقاب جائحة كورونا، مشيراً إلى مساهمة الانتعاش الاقتصادي، في تحقيق زيادة ملحوظة بالاستثمارات العقارية، ما أدى إلى تسجيل صفقات قياسية.

دبي

وأفاد التقرير بأنه تم تسليم 31 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2022، تتألف من 27 ألف شقة و4000 فيلا، مشيراً إلى أن القطاع التجاري شهد مساحة مكاتب جديدة تبلغ نحو 650 ألف قدم مربعة.

وتوقع تقرير «أستيكو» تسليم أكثر من 47 ألفاً و500 وحدة سكنية، ونحو 1.35 مليون قدم مربعة من مساحة المكاتب خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن العام الماضي سجل عدداً كبيراً من عمليات إطلاق المشروعات الناجحة والبارزة، والتي تسارعت في نهاية العام.

الإيجار

ووفقاً للتقرير، استمرت معدلات إيجار الشقق والفلل والمكاتب في الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2022، مع تسجيل زيادات ربع سنوية قدرها 6% و5% و7% على التوالي، كما بقي النمو السنوي للإيجارات في سوق الفلل مرتفعاً بنسبة 23%، فيما ارتفعت معدلات الإيجار في الشقق والمكاتب بنسبة 19%.

أبوظبي

إلى ذلك، شهدت السوق السكنية في أبوظبي تسليم نحو 8500 وحدة سكنية في عام 2022، موزعة في مناطق مختلفة، بما في ذلك جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات.

وتم أيضاً إطلاق عدد من المشروعات الجديدة والمراحل الإضافية للمشروعات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وتقع في جزر ياس والجبيل والريم والسعديات.

وبحسب تقرير «أستيكو» حافظت معدلات إيجار الشقق في أبوظبي على استقرار نسبي بنهاية العام الماضي، حيث سجلت زيادات سنوية هامشية تراوح بين 1% و2% في جميع أنحاء أبوظبي.

واستمرت الفلل ومنازل «التاون هاوس» في تحقيق مستويات قوية من الطلب، خصوصاً داخل مجمعات الفلل المتطورة الواقعة في جزيرتي السعديات وياس، وبالتالي، ارتفع متوسط معدلات إيجار الفلل بنسبة 4% على مدار العام، مع تسجيل بعض المشروعات نمواً مضاعفاً.

الشقق والفلل

أما أسعار مبيعات الشقق والفلل، فقد سجّلت معدلات نمو سنوية بلغت 4% في المتوسط، مع تسجيل بعض المشروعات في جزيرة السعديات وشاطئ الراحة، على سبيل المثال، زيادة بنسبة تراوح من 8% إلى 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

كما استمرت مجمعات الفلل الرئيسة في تحقيق مستويات طلب عالية، حيث سجل بعضها زيادات تقترب من 25% في أسعار المبيعات منذ عام 2020.

ولاتزال مشروعات الفلل الجديدة على الخريطة، وكذلك الفلل المكتملة تحظى بإقبال جيد، مع التركيز على مجمعات الفلل المعروفة عالية الجودة.

مؤشر الإيجار الجديد

أفاد تقرير «أستيكو»، بأنه من شأن مؤشر الإيجار الجديد في دبي، المتوقع إطلاقه العام الجاري، والذي يعتمد على تصنيفات عدد النجوم لكل بناية بالاعتماد على جودتها ووسائل الراحة فيها، أن يشجع الملاك على زيادة جهودهم في مجالات الإدارة والصيانة بهدف الحفاظ على نسبة إشغال ومعدلات إيجار جيدة.

650

ألف قدم مربعة مساحة المكاتب الجديدة بدبي في 2022.