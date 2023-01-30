3.7 مليارات درهم الأرباح الصافية لـ «المشرق» العام الماضي

حقق بنك المشرق صافي أرباح بلغت 3.7 مليارات درهم في نهاية السنة المالية 2022، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 4.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 39.2% مقارنة بالعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي.

وأفاد البنك في بيان اليوم، بأن معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي، حافظ على معدلات تعد من بين الأفضل في القطاع عند 39%، بينما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 12.1% للعام الماضي لتصل إلى 113.8 مليار درهم.

وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 10.8% خلال العام الماضي لتصل إلى 90.3 مليار درهم، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 79.4% في نهاية ديسمبر 2022.

وتم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 497 مليون درهم للعام 2022، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.6% فقط من إجمالي القروض.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، إن «البنك شهد خلال العام الماضي العديد من التغييرات الاستراتيجية والتشغيلية المهمة والمؤثرة، والتي أثمرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 3.7 مليار درهم للسنة المالية بأكملها»، معربا عن «اعتقاده بأن هذا الإنجاز التاريخي الكبير هو دليل واضح على التزام وتفاني فريق (المشرق) بأكمله والذي قاد إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2% العام الماضي».

وأضاف الغرير: «تمكنت جميع وحدات أعمالنا من تسجيل نمو كبير في عام 2022، إذ تأتي هذه النتائج بالتوازي مع طرحنا لهوية علامتنا التجارية الجديدة (تحدَّ اليوم)، والتي تنطلق من إيمان المشرق بضرورة مساعدة عملائنا على النجاح وتحقيق أهدافهم، ودعم موظفينا لتحقيق طموحاتهم، والمساهمة في توفير سبل معيشة أفضل في المجتمعات التي نعمل فيها من خلال بذل الجهود والابتكار، بالتوازي مع تقديم أفضل تجربة مصرفية في فئتها».