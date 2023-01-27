33.1 مليار درهم أرباح 7 بنوك مدرجة في 2022

ارتفع صافي أرباح سبعة بنوك في أسواق المال المحلية إلى 33 ملياراً و125 مليون درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، زادت بنسبة 22.6%، أو ما يعادل 6.11 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 27 ملياراً و14 مليون درهم خلال عام 2021. ووصلت أرباح أربعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي، إلى 14 ملياراً و563 مليون درهم، بزيادة 9.5%، مقارنة مع 13.3 مليار درهم في العام السابق، فيما بلغت أرباح ثلاثة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 18.56 مليار درهم في 2022، بارتفاع 35.4% مقابل 13.7 مليار درهم في 2021.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع عام 2021. وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، ما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. وحقق «بنك دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.552 مليارات درهم مقابل 4.406 مليارات درهم في 2021. وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51%.

فيما واصل مصرف «الشارقة الإسلامي» تحقيق نمو مستدام مع نهاية 2022، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7% إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف مقارنة بـ514.1 مليون درهم عن 2021. وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 195.3%، مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021. ونمت أرباح «البنك التجاري الدولي» بنسبة 15% من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليون درهم في 2022.

• 18.5 مليار درهم أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي خلال 2022.