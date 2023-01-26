651 مليون درهم الأرباح الصافية لـ «الشارقة الإسلامي» في 2022

أفاد مصرف الشارقة الإسلامي بأنه حقق صافي أرباح 650.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو بنسبة 26.7%، مقارنة بـ514.1 مليون درهم في العام السابق، وتعتبر تلك الأرباح الأعلى تاريخياً منذ تاريخ إنشائه. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.4%، حيث بلغت 998.3 مليون درهم، مقابل 850.7 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وتبني مصرف الشارقة الإسلامي استراتيجية أكثر مرونة وتكيفاً لمواجهة تحديات 2022، والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، إضافة إلى المنافسة الشرسة في بيئة الأعمال، حيث أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة، والتي انعكست على مؤشرات أداء المصرف.

ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 10.9%، ما يعادل ارتفاعاً قدره 119.1 مليون درهم ليبلغ 1.2 مليار درهم عن العام الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار درهم عن العام السابق، فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% لتصل إلى 395.8 مليون درهم، مقارنة بـ333.2 مليون درهم.

واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 2.7% ليصل إجمالي الودائع إلى 39.5 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 38.5 مليار درهم بنهاية عام 2021.