«إينوك لينك» تفتتح 7 محطات جديدة خلال 2022

كشفت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للمتعاملين الأفراد والشركات، التابعة لـ«مجموعة إينوك»، عن افتتاح سبع محطات «إي لينك» موجهة للأفراد في عام 2022، ليصل العدد الإجمالي لمحطات «إي لينك» الدائمة إلى تسع محطات.

وكشفت «إينوك لينك» أنها وفرت خلال عام 2022، لمتعامليها من الشركات ما يزيد على 82 مليون لتر من الوقود، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن تحقيق ارتفاع بنسبة 25% في حجم الوقود الذي قدّمته «إينوك لينك» خلال عام 2022، يؤكد أهمية الدور الذي تسهم به الشركة في ضمان استمرارية العمليات التشغيلية لقطاعات واسعة من الأعمال.