«دبي الإسلامي» يقدّم حلول تمويل لمشتري مركبات «تسلا»

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إطلاق تمويل إسلامي للسيارات، لمتعاملي المركبات من علامة «تسلا» في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التقديم لطلب التمويل يتم من خلال عملية رقمية بالكامل.

وأوضح البنك أن متعاملي «تسلا» سيحظون من خلال عملية التمويل الرقمية، بأعلى مستويات السهولة لتقديم طلب الحصول على التمويل، فيما سيكون خيار التمويل مدمجاً بشكل مباشر وتلقائي في عملية الطلب عبر الإنترنت من «شركة تسلا للسيارات الكهربائية».

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «نهدف إلى توفير خيارات تمويل أكثر سهولة وبساطة وذات تكاليف معقولة، توفر عملية رقمية سلسة وبأسعار تنافسية لمشتري سيارات (تسلا)».