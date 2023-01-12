100% زيادة في مساحات «معرض عالم القهوة دبي 2023»

قالت مديرة «معرض عالم القهوة دبي 2023»، شوق بن رضا، إن المعرض في دورته الثانية، سجل زيادة في المساحات بنسبة 100% مقارنة بدورة العام الماضي، فضلا عن ارتفاع عدد المشاركين من 83 جهة إلى 183 جهة من 48 دولة.

وأضافت بن رضا لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات دورة 2023 من المعرض الذي يختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي غداً، أن ذلك يؤكد مدى تزايد إقبال

الجهات العالمية والمحلية للمشاركة في المعرض، وحرصها على التواجد في المعرض الأهم على مستوى المنطقة والعالم.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، خالد الملا، أن معدل النمو السنوي في قطاع تجارة القهوة في السوق المحلية وصل إلى 8%، مشيرا إلى أنه يعد من الأعلى عالميا، وذلك بدعم الرواج الكبير الذي يشهده قطاعي الضيافة والسياحة في الدولة.

وقال الملا، إن الجمعية تبحث فرص اعتماد شهادات عالمية في مجال صناعة القهوة على المستويات المحلية، بما يواكب رفع مهارات العاملين المختصين في القطاع.

وأشار إلى أنه يجري حاليا بحث إنشاء أول مجموعة عمل لتجار ومصنعي القهوة في دبي، متوقعا الإعلان عن المجموعة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.