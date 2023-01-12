«طيران الإمارات» تجهز 50 طائرة «A350» بنطاق الإنترنت العريض عالي السرعة

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن عزمها توفير النطاق العريض الجديد عالي السرعة على 50 طائرة «إيرباص A350»، من المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطولها في عام 2024.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن النظام الجديد، المدعوم من «جي إكس أفييشن» (GX Aviation) التابعة لشركة «إنمارسات Inmarsat»، يحسّن تجربة الركاب بشكل كبير مع اتصال محسّن وتغطية عالمية أكبر، حتى على الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي.

أقمار اصطناعية

وستصبح طائرة «إيرباص A350»، الأولى ضمن أسطول «طيران الإمارات»، التي تستفيد من شبكة الأقمار الاصطناعية «غلوبال إكسبرس» (Global Xpress) التابعة لـ«إنمارسات»، والتي تشغل شبكة النطاق العريض الأولى والوحيدة المتوافرة عالمياً، ما يضمن للركاب الاستمتاع باتصال عالمي غير منقطع، بغض النظر عن وجهاتهم.

كما ستتيح إمكانات النطاق العريض المتقدمة عالية السرعة لمسافري «طيران الإمارات» البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء والعمل، وتصفح الإنترنت والاستمتاع بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتتكون شبكة «غلوبال إكسبرس»، التي ستشغل النطاق العريض على متن الطائرة، من خمسة أقمار اصطناعية «Ka-band»، وسيتم تعزيزها بإضافة سبعة أقمار اصطناعية أخرى كجزء من خارطة الطريق التقنية الممولة بالكامل من «إنمارسات».

تجربة عالمية

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «تقديم تجربة ذات مستوى عالمي على متن الطائرة، أمر بالغ الأهمية لـ(طيران الإمارات)، ونحن نتفهم أهمية الاتصال بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية». وأضاف: «عملنا طوال سنوات بالتعاون مع (إنمارسات) وشركائنا من المورّدين، للتأكد من توافر الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) على جميع طائراتنا». وتابع الرضا: «نتطلع إلى إيجاد وسائل وخيارات لتحسين الاتصال على متن طائراتنا، من خلال استخدام (جي إكس أفييشن) لأسطولنا من طائرات (إيرباص A350)».

ميزة جيدة

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاتصالات على الطائرات في «إنمارسات أفييشن»، وليام هووت مارشاند: «يسعدنا انضمام (طيران الإمارات) إلى (جي إكس أفييشن)، وسيكون هذا أول أسطول للناقلة يتم تجهيزه بنظامنا، الذي يحظى بميزة جيدة لتلبية توقعات الركاب المتزايدة حول تجربة رقمية على متن الطائرة»

يشار إلى أن «طيران الإمارات»، أدخلت كذلك تحسينات على الاتصال لأعضاء «سكاي واردز»، بما في ذلك الوصول المجاني إلى الإنترنت طوال الرحلة لجميع أعضاء الفئتين الذهبية والفضية المسافرين في درجة الأعمال، إضافة إلى الدرجة الأولى، وأعضاء الفئة البلاتينية المسافرين في أي درجة.

استثمارات

تعدّ خطة «طيران الإمارات» إضافة النطاق العريض عالي السرعة على متن طائرات «A350»، أحدث إضافة إلى استثمارات الناقلة بمليارات الدولارات في منتجاتها على متن الطائرة وتجربة الركاب، التي تتضمن أكبر مشروع تعديل تحديثي لأسطول يتكون من 120 طائرة، واستثمارات مكثفة في تطوير قوائم الطعام وتجارب الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن خطط إدخال أنظمة ترفيه جوي من الجيل التالي على الطائرات الجديدة، وبرنامج تدريب أطقم الضيافة المصمم، بالتعاون مع «إيكول هوتيلير دي لوزان» المدرسة الفندقية الأكثر شهرة في العالم.