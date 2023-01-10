دبي تنظم قمة للاكتتابات العامة في 23 يناير الجاري

أعلن سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي، عن التنظيم المشترك لقمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ دبي 2023.

وأفاد بيان أمس، بأن القمة الجديدة في دبي، والتي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، تهدف إلى حشد الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية، كما ستسهم في إبراز الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي.

ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي عموماً، في ضوء موجة الاكتتابات العامة التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال 2022، وتمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في 2023.

وبحسب البيان، ستُعقد القمة في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في متحف المستقبل، حاشدةً مجموعةً من أبرز الخبراء في أسواق المال، لإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة، والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة عامة.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال المري: «أسهمت التحسينات العديدة للإطار التنظيمي لأسواق المال في دبي في تطوير سوق جذابة وفعالة لمختلف الشركات، بما في ذلك المجموعات الحكومية والشركات الخاصة والعائلية، لطرح أسهمها عبر اكتتابات عامة وإدراجها في السوق، بفضل توافر خيارات إدراج متنوعة تُلبي متطلبات تلك الشركات على اختلافها من حيث الحجم، ومرحلة النمو، ومحل التأسيس».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يواكب هذا الحدث، الزخم المتزايد في أسواق رأس المال في دبي على صعيد الإدراجات الجديدة والاهتمام الكبير من قبل المستثمرين. إننا حريصون في سوق دبي المالي على مواصلة التركيز على تطوير بنية تنظيمية حيوية ومتطورة لسوق رأس المال، بالتعاون مع مختلف المتعاملين في السوق».

اكتتابات وإدراجات

عزز سوق دبي المالي خلال العام 2022 دوره في دعم جهود التنمية الاقتصادية في دبي والإمارات، بوصفه منصةً فعالةً لجمع الأموال من خلال اكتتابات عامة وإدراجات لخمس شركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص هي: «ديوا»، «تيكوم»، «سالك»، «إمباور»، و«تعليم». ونجحت هذه الشركات في جمع ما يزيد على 31 مليار درهم، وشهدت اكتتاباتها إقبالاً فائقاً إذ بلغ إجمالي المبالغ المكتتبة 672 مليار درهم.