«داماك»: عقارات دبي تواصل الاستفادة من تدفق الأثرياء

قالت العضوة المنتدبة لشركة «داماك العقارية»، أميرة سجواني، إن «سوق العقارات في دبي شهدت تغيراً ملحوظاً في توجهات المشترين، بالتزامن مع ارتفاع أعدادهم»، متوقعة أن تواصل السوق العقارية في الإمارة الاستفادة من تدفق الأثرياء في العام الجاري.

عقارات فاخرة

وأضافت سجواني، لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي شهدت في العامين الماضيين إقبالاً كبيراً على العقارات «الفاخرة» و«الفائقة الفخامة» من قبل أثرياء قدموا إلى الإمارة للاستقرار فيها، ما أسهم في ارتفاع أسعار هذه الفئة من العقارات بنحو 89% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وكشفت سجواني أن الأسعار ارتفعت في مناطق مثل «نخلة جميرا» و«تلال الإمارات» بنسبة قاربت 100%، وذلك حسب تقرير شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، فيما ذكرت شركة استشارات الهجرة «هينلي آند بارتنرز» أن دبي استتقطبت 4000 مليونير إليها في عام 2022.

تحوّل جوهري

وتابعت سجواني: «هذا التحوّل برأيي جوهري في السوق العقارية بدبي، وأدى إلى تحقيق أرقام قياسية على مستوى المبيعات».

وأكدت أن مبيعات العقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين دولار، وصلت إلى مستوى مرتفع جديد، مشيرة إلى 152 صفقة بيع ضمن هذه الفئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقابل 93 صفقة في العام السابق عليه.

توقعات 2023

وتوقعت سجواني أن تحافظ السوق العقارية على زخمها في عام 2023، وأن تواصل دبي الاستفادة من تدفق الأثرياء إليها، وشراء (المنازل الفاخرة والفائقة الفخامة).

كما رجحت ارتفاعاً في الطلب على فئة العقارات المتوسطة، مدفوعاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لتشجيع الأفراد الراغبين في شراء العقارات، لاسيما المقيمين منهم في الدولة. وقالت: «شجعت القوانين الجديدة المرتبطة بمنح التأشيرات طويلة الأمد، العديد من المقيمين في دبي، على الشراء عوضاً عن الاستئجار، وهو شيء لم يكن مألوفاً بشكل واسع في السابق، وأقرب مثال على ذلك، هو إقبال بعض موظفي (داماك)، ممن يعملون معنا لسنوات طويلة، على شراء منازل في دبي. وكل هذه العوامل، برأيي، أسهمت في تعزيز نمو القطاع العقاري ضمن مختلف الفئات».

طلب كبير

وحول وصول السوق إلى مرحلة «إشباع»، قالت سجواني: «لا أعتقد أن السوق العقارية في دبي وصلت إلى مرحلة إشباع، فالعرض لايزال قوياً، وهناك طلب كبير على العقارات، يتوقع أن يستمر خلال عام 2023».

ورداً على إمكانية وصول السوق إلى مستوى تعادل بين الطلب والمعروض العقاري خلال 2023، قالت: «لا أتوقع أن يحصل هذا الشيء في عام 2023، ربما قد تتحقق هذه المعادلة بعد سنوات عدة، أما الآن، فلا أرى أن السوق قد أشبعت من المعروض، لأنه وكما ذكرت، فالطلب لايزال قوياً».

وأشادت سجواني بالجهود الاستثنائية التي بذلتها حكومة دبي ودولة الإمارات عموماً للتعامل الناجح مع جائحة «كوفيد-19»، ما أسهم بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، لاسيما في القطاعين العقاري والسياحي.

«كافالي كوتور»

ولفتت سجواني، إلى إطلاق مشروع «كافالي كوتور» الفائق الفخامة، أخيراً، على قناة دبي المائية. وأوضحت أنه برج متوسط الارتفاع يضم 70 شقة سكنية فائقة الفخامة «بنتهاوس»، فيما يبدأ سعر الشقق من 17 مليون درهم، كاشفة عن بيع أغلى شقة «بنتهاوس» فيه بنحو 110 ملايين درهم.

8000 وحدة في 2023

قالت العضوة المنتدبة لشركة «داماك العقارية»، أميرة سجواني، إن «الشركة سلمت 7000 وحدة سكنية في عام 2022، وتستهدف تسليم نحو 8000 وحدة في عام 2023».

وتابعت: «أطلقنا العام الجاري أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، ستكون قيد الإنشاء خلال الفترة المقبلة، وسنعلن عن مزيد من المشروعات الجديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة».

ولفتت إلى أن «داماك العقارية» سلمت ما يزيد على 42 ألف وحدة سكنية منذ تأسيسها عام 2002 وحتى نهاية عام 2022.