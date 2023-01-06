«طيران الإمارات» تُعيد أول طائرة «A380» إلى الخدمة بعد تحديثها

أقلعت أمس من مطار دبي الدولي أولى طائرات شركة طيران الإمارات «A380» (العملاقة)، التي تم تجديدها بالكامل من أصل 120 طائرة ستخضع لتحديث شامل على تصاميمها الداخلية في إطار برنامج التحديث، متجهةً إلى مطار هيثرو في الرحلة «ئي كيه 003».

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «متعاملينا سيلاحظون الفرق لحظة صعودهم على متن الطائرة، إذ ستبدو طائرة (A380) أكثر إثارة للإعجاب».

وأضاف كلارك في بيان: «ترتقي هذه الطائرة، التي تم تحديث تصاميمها وتجهيزاتها الداخلية، بتجربة السفر في جميع الدرجات، كما تمكننا من توفير مزيد من مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لتلبية طلب المتعاملين».

وتابع: «أنا فخور بشكل خاص بأن جميع أعمال التحديث تم تصميمها وتنفيذها داخل مرافقنا الهندسية في دبي، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، ما يعكس القدرات والبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي لدى (طيران الإمارات)، وهنا في دولة الإمارات».

وتتميز طائرة «A380» التي تم تجديدها بالكامل، بأحدث منتجات «طيران الإمارات» والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، بما في ذلك 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة في الدور الرئيس، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران.

وفي الدور العلوي، تكتسي مقاعد الدرجتين الأولى والأعمال الجلد ذا اللون الكريمي، إضافة إلى التشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة.

كما يظهر رسم شجرة الغاف المميزة لـ«طيران الإمارات» بشكل بارز في مختلف التصاميم الداخلية، بما في ذلك الأشكال المرسومة باليد داخل حمام «الشاور سبا» في الدرجة الأولى.

وطائرة الإمارات «A380» التالية التي تخضع للتحديث حالياً هي «A6-EUW»، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيها بحلول نهاية هذا الشهر.

وسيعمل المهندسون، مع تقدم برنامج التحديث، على طائرتين في وقت واحد، ما يعني أنه سيتم سحب طائرة واحدة من الخدمة في الأسطول كل ثمانية أيام ونقلها إلى مرافق «الإمارات للهندسة».

وبحلول عام 2024، ستعود جميع طائرات A380 المخصصة للتحديث، والبالغ عددها 67 طائرة، إلى الخدمة. وستبدأ «طيران الإمارات» بعد ذلك العمل على تحديث 53 طائرة «بوينغ 777» يشملها البرنامج المنتظر أن يكتمل في منتصف عام 2025.

أكبر برنامج تحديث

عيّنت «طيران الإمارات» 190 موظفاً جديداً لتنفيذ برنامج تحديث الطائرات، الذي تبلغ كلفته ملياري دولار (7.35 مليارات درهم)، ويُعد أكبر برنامج معروف لتجديد الطائرات في تاريخ الطيران المدني، كما تعمل مع 48 من الشركاء والموردين الرئيسين الذين وظفوا أيضاً مئات العاملين المهرة.

وعمل أفراد فرق المهندسين والفنيين على مدار الساعة، حيث قاموا بتفكيك التجهيزات الداخلية لطائرة «A380» بالكامل، ثم أعادوا تركيبها بعناية في تسلسل دقيق ومخطط.