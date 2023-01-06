«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلتين إلى بانكوك يومياً ابتداءً من مارس

أفادت شركة الاتحاد للطيران، أمس، بأنها تعتزم زيادة رحلاتها إلى العاصمة التايلاندية، بانكوك، لتصبح رحلتين يومياً، ابتداءً من 26 مارس المقبل، مشيرة إلى أنها بذلك توفر 14 رحلة أسبوعياً على خط أبوظبي - بانكوك دون توقف.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، في بيان للشركة، إنه «بفضل أوقات سفرنا الصباحية الملائمة من أبوظبي، ستسهم رحلتنا الثانية إلى مطار بانكوك الدولي في تحسين أوقات السفر للمقيمين في دولة الإمارات من الراغبين في زيارة تايلاند».

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، ستمنح رحلات العودة من بانكوك للمسافرين إلى أبوظبي بالوصول في الصباح، ليكون لديهم الوقت الكافي لاستكشاف العاصمة، سواء كانت زيارتهم بهدف العمل أو الترفيه»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة، تأتي تأكيداً على التزام الناقلة بجلب المزيد من الضيوف للاستمتاع بإمارة أبوظبي».

وتعد بانكوك وجهة مشهورة عالمياً في حد ذاتها، إضافة إلى كونها بوابة للسفر إلى كل أنحاء تايلاند، وإلى وجهات جنوب شرق آسيا لملايين الزوار كل عام.

وستوفر الرحلة الجديدة المزيد من الراحة للمسافرين على رحلات الربط من وإلى تايلاند، من خلال شبكة وجهات «الاتحاد للطيران» المتنامية.

واحتلت «الاتحاد للطيران» أخيراً الترتيب الثالث في قائمة أكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم ضمن تصنيف عام 2023 الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، كما حصلت الناقلة على أعلى تصنيف على مستوى الشرق الأوسط.