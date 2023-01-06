«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 94 طائرة في 2022

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن أبرز منجزات أعمالها وعملياتها لعام 2022.

وأفادت في بيان، أمس، بأن عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها بلغ 94 طائرة (46 طائرة منها مملوكة، و48 طائرة مُدارة).

وأضافت أن عدد اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة بلغ 143 اتفاقية، فيما بلغ حجم أسطول الطائرات (مملوكة ومُدارة وقيد التسليم ومفوضة بإدارتها) 500 طائرة.

ولفتت «دبي لصناعة الطيران» إلى أن عدد المتعاملين معها وصل إلى 118 متعاملاً من 59 دولة.

وأظهرت النتائج الخاصة بـ«دبي لصناعة الطيران» أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة بلغ 6.5 سنوات، فيما بلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6.3 سنوات.

وذكرت أنها أنجزت الاستحواذ على «SKY Fund I» و«Irish Ltd» في الربع الرابع من العام، كما وقعت تفويضاً جديداً لإدارة الطائرات للاستحواذ على وإدارة ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من أصول الطائرات.

كما بلغ عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة بـ«دبي لصناعات الطيران» مليوناً و300 ألف ساعة عمل، فيما بلغ عدد الفحوص التي تم إجراؤها 315 فحصاً، وجاوز عدد المتعاملين 50 متعاملاً من 25 دولة.

• الشركة وقّعت 143 اتفاقية تأجير وتوسعات وتعديلات، وحجم أسطولها 500 طائرة.