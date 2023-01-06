«أبوظبي الإسلامي» يستحوذ على أسهم إضافية في وحدته المصرفية بمصر

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن الاستحواذ على أسهم إضافية في «مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر».

وقال «أبوظبي الإسلامي» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إن المصرف اشترى 9.6 ملايين سهم من «بنك الاستثمار القومي»، تمثل ما نسبته 2.4% من رأسمال «مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر». وأوضح الإفصاح أن هذه الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية مصرف أبوظبي الإسلامي في «مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر» إلى 52.607%.