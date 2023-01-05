غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الطاقة الشمسية

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة عمل الطاقة الشمسية وموارد الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز تفاعل شركات القطاع الخاص في دبي، وتحفيزها على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، بما يواكب خطط الإمارة الاستراتيجية في بناء نموذج اقتصادي متطور، يقوم على الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. ويندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات العمل التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي. وتضطلع مجموعات العمل بتمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً حاسماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي.