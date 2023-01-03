«ديوا»: 2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن سكان دبي يستفيدون من 2.1 مليون عداد ذكي للكهرباء والمياه في الإمارة، ضمن جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية ذكية ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأفادت الهيئة بأن عدد العدادات الذكية تضاعف من 200 ألف عداد في المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2016 إلى مليونين و100 ألف عداد حالياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل، بتوجيهات القيادة، على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية (بلوك تشين)، و(إنترنت الأشياء) وغيرها».

وأضاف: «توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين للتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة، إضافة إلى الإسهام في تحويل دبي للمدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

ووفقاً لـ«ديوا»، فإن العدادات الذكية تتيح للمتعاملين الاستفادة من مبادرة «الحياة الذكية» التي أطلقتها الهيئة، والتي تساعدهم على مراقبة استهلاكهم ذاتياً وبشكل مستقل، إذ يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني، كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من المبادرة من خلال المقارنة مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة لمساعدتهم على إدارة الاستهلاك.

إلى ذلك، أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ«ديوا» الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إطلاقه، بالتعاون مع شركة (EY)، أول مركز عمليات أمن معلوماتي (OT) في دولة الإمارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أنظمته التشغيلية. ويتبع هذا المركز الجديد، الذي يتخذ من دبي مقراً له، سياسة أمنية متطورة مدعومة بتقنيات الجيل القادم، مثل Data Lake، والذكاء الاصطناعي.