«طيران الإمارات»: 15 مليار درهم لتجديد الأسطول وشراء طائرات خلال 2022

قالت «طيران الإمارات»، إنها واصلت إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية وتكثيف عملياتها العالمية، مع الإعلان عن إعادة الخدمات إلى أكثر من 10 وجهات خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها أعلنت عن استثمارات بقيمة بلغت نحو 15 مليار درهم، ضمن برنامج ضخم لتحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة، وشراء خمس طائرات شحن جديدة، فضلاً عن استثمارات لتجهيز أسطولها بأنظمة جديدة للترفيه الجوي.

وذكرت «الناقلة» في تقرير أمس، عن مؤشرات أدائها خلال عام 2022، أن كلفة البرنامج الذي يتضمن تحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات على الخدمات الأخرى في جميع المقصورات، يصل إلى نحو ملياري دولار أميركي أكثر من (7.34 مليارات درهم)، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يشمل مختلف القطاعات بما في ذلك تجديد شامل للتصاميم الداخلية لطائرات الأسطول، حيث سيجري تجهيزها بمقاعد جديدة أو معاد تنجيدها، وواجهات وأرضيات جديدة وميزات أخرى في جميع المقصورات. وعند اكتمال برنامج التحديث، سيضم أسطول «طيران الإمارات» ما مجموعه 120 طائرة مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وأشارت إلى أنها تقدمت، في نوفمبر الماضي، بطلب لشراء خمس طائرات شحن جديدة، طراز «بوينغ 777» وستتسلم طائرتين في عام 2024، والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025. ورفعت الطلبية الجديدة، التي تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار أميركي (أكثر من 6.2 مليارات درهم)، إجمالي طلبيات طيران الإمارات، إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

وفي يوليو الماضي، أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى أكبر مزودي تموين الطائرات في العالم، والتابعة لمجموعة الإمارات عن افتتاح أكبر مزرعة رأسية، تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة «بستانِكَ»، التي أقيمت في دبي باستثمار 40 مليون دولار (نحو 147 مليون درهم).

وذكرت «الناقلة» أنها أعلنت اختيار نظام الترفيه الجوي الجديد «تاليس AVANT Up» لتجهيز أسطولها من طائرات «إيرباص A350»، التي من المقرر أن تبدأ تسلمها في عام 2024، حيث ستستثمر أكثر من 350 مليون دولار أميركي (نحو 1.28 مليار درهم) لتجهيز 50 طائرة «A350» بالجيل التالي من أنظمة الترفيه الجوي.

وقالت «طيران الإمارات»، إنها أطلقت واستأنفت رحلاتها إلى أكثر من 10 وجهات وأسواق خلال العام الماضي، في إطار مواصلة إعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية وتكثيف عملياتها العالمية، مشيرة إلى أنها استأنفت في يناير الماضي عمليات نقل الركاب بين دبي وخمس دول إفريقية: أديس أبابا (إثيوبيا)، دار السلام (تنزانيا)، نيروبي (كينيا)، هراري (زيمبابوي)، بالإضافة إلى بوابات «طيران الإمارات» الثلاث في جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان.

وأضافت، أنها استأنفت في فبراير الماضي، تسيير رحلاتها إلى الدار البيضاء، بالإضافة إلى خدمة يومية جديدة إلى تل أبيب في يونيو، كما أعلنت إعادة الخدمات إلى وجهات بالي و«لندن ستانستيد»، في أبريل. وخلال نوفمبر استأنفت «الناقلة» تسيير رحلاتها إلى «ريو دي جانيرو»، و«بوينس آيرس»، التي كانت متوقفة منذ انتشار جائحة «كوفيد-19»، كما استأنفت في ديسمبر الماضي، تشغيل واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم، وهبطت طائرة «الإمارات A380» في مطار أوكلاند.

وبينت «طيران الإمارات»، أنه لتوسيع خيارات الاتصال للمسافرين، فقد أبرمت العديد من اتفاقيات «مشاركة بالرمز» و«اتفاقيات إنترلاين» مع 12 شركة طيران، هي: (إيرلينك، إيجيان، إيتا إيرلاينز، إير بالتيك، إير كندا، بامبو إيرويز، باتيك إير، فين إير، الخطوط الملكية المغربية، سكاي إكسبريس، صن كانتري إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز).

وبينت أنه مع عودة حركة السفر الجوي إلى التعافي بقوة، أعلنت «طيران الإمارات»، العام الماضي، عن إطلاق حملة توظيف في 30 مدينة، بما فيها القاهرة والجزائر العاصمة، وتونس والبحرين ولبنان وعشرات المدن الأوروبية، كما أعلنت عن توفير فرص أمام الشبان المواطنين الطموحين لتطوير وظائف واعدة في مختلف المجالات ضمن صناعة الطيران من خلال برامج منح دراسية صممت بهدف بناء جيل المستقبل من الإماراتيين المهرة والناجحين في هذا القطاع الحيوي.

وقالت «الناقلة» إنها اختتمت ستة أشهر من المشاركة المتميّزة في «إكسبو 2020 دبي»، وأثارت إعجاب مئات آلاف الزوار لجناحها الفريد في المعرض. ومع إسدال الستار على واحدة من أبرز دورات معرض «إكسبو» العالمي، فإن «طيران الإمارات»، تفخر بما قدمته لزوار جناحها من تجارب فريدة على مدى 180 يوماً جعلتهم يعيشون أجواء مستقبل الطيران التجاري في عام 2071.

وأوضحت أن جناحها في موقع «إكسبو 2020» سيعاد تخصيصه ليصبح مركزاً للابتكار، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم لتحقيق مشاريع الناقلة التي تركز على المستقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال والويب ثلاثي الأبعاد.

وذكرت أنها صنفت ضمن أفضل 100 شركة عالمية على مؤشر «السمعة العالمية» لعام 2022 من منصة «غلوبال 100»، وتُعدّ «طيران الإمارات» الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي احتلت مكانة في هذا التصنيف العالمي.

5 سنوات شراكة مع «فلاي دبي»

ذكرت «طيران الإمارات» أنها احتفلت وشركة «فلاي دبي» في نوفمبر الماضي، بمرور خمس سنوات على بدء شراكتهما الواسعة وتوحيد جهودهما لتقديم خيارات سفر لا مثيل لها للعملاء في مختلف أنحاء العالم. وتوسعت شبكة المسارات المشتركة للناقلتين بشكل كبير، ما أتاح لأكثر من 11 مليون عميل مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة منذ إطلاق الشراكة في عام 2017.

استراتيجية جديدة للضيافة

قالت «طيران الإمارات»، إنها أطلقت في مايو الماضي استراتيجية جديدة للضيافة، سترتقي بتجارب العملاء التي تقدمها فرقها على الأرض، وفي الأجواء إلى آفاق جديدة. ويشكّل البرنامج إحدى أكبر مبادرات الناقلة على الإطلاق، التي تستهدف الأفراد والعمليات والمنتجات، حيث يشمل جميع الفرق التي تخدم العملاء في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى مختلف دوائر وأقسام الدعم.