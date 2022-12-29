«إينوك» تحصد «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني للمرة الثانية

نالت مجموعة «إينوك» جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني للمرة الثانية، لتصبح بذلك واحدة من 94 منظمة حول العالم تحصد هذه الجائزة المرموقة.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأنه إضافة إلى ذلك، استكملت «إينوك» بنجاح عملية تدقيق من فئة خمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني في مجال الصحة والسلامة المهنية، ما يؤكد على التزامها الراسخ تجاه مواصلة الارتقاء بالأنظمة التي تعتمدها في إدارة الصحة والسلامة.

وكانت المجموعة قد خضعت لتقييم شامل وصارم وقابل للقياس لسياسات وعمليات وممارسات الصحة والسلامة المهنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «لطالما كانت معايير الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، ولهذا يشرّفنا أن نحظى مرة أخرى بتقدير مجلس السلامة البريطاني لقاء تميزنا في إدارة مخاطر الصحة والسلامة في بيئة العمل، في دلالة واضحة على عمق التزامنا بتبني أفضل ممارسات إدارة الصحة والسلامة والبيئة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، مايك روبنسون، إن «حصول (إينوك) على تقييم خمس نجوم بعد خضوعها لعملية التدقيق التي نجريها لأفضل ممارسات الصحة والسلامة، يعد إنجازاً لافتاً يعكس مكانتها كمؤسسة سبّاقة تلتزم بمواصلة تحسين تدابير الصحة والسلامة».