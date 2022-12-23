11.8 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 1417 مبنى جديداً، وصل إلى 11 ملياراً و833 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لـ«دبي للإحصاء»، فإن هذه البيانات تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي، خلال الفترة المحددة (بين يناير وسبتمبر 2022).

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني «متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 118 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة خلال العام الماضي، مسجلة سبعة مليارات و183 مليون درهم، تلتها مباني الفلل الخاصة وعددها 934 مبنى بقيمة بلغت مليارين و31 مليون درهم.

وبلغت قيمة المباني العامة مليارين و30 مليون درهم، وعددها 103 مبان، تلتها مباني الفلل الاستثمارية وعددها 182 مبنى بقيمة بلغت نحو 330 مليون درهم، ومن ثم المباني الصناعية وعددها 80 مبنى بقيمة 259 مليون درهم.

ووصلت قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى خمسة مليارات و191 مليون درهم، فيما بلغت ثلاثة مليارات و526 مليون درهم في الربع الثاني، مقابل ثلاثة مليارات و116 مليون درهم خلال الربع الثالث.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، في يناير الماضي إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 205 مبانٍ في مارس، بينما وصل العدد إلى 158 مبنى في أبريل. وبلغ عدد المباني المنجزة في مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خلال يونيو، و163 مبنى في يوليو الماضي، و148 مبنى في أغسطس، و163 خلال سبتمبر.